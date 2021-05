‘Yo no tengo miedo’, difunden póstumamente el último spot de Abel Murrieta

A manera de homenaje tras ser asesinado, el partido Movimiento Ciudadano difundió el último spot de Abel Murrieta, quien era su abanderado a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, en el cual prometía acabar con la delincuencia en la región.

Mediante la cuenta de el ex procurador del estado, el partido político difundió el último vídeo grabado antes de que fuese ejecutado el pasado jueves 13 de mayo.

En su spot, el abanderado naranja prometió ponerle un alto a la delincuencia que se apoderaba de las calles de Cajeme y a los narcotraficantes que reclutan a los jóvenes. Asimismo aseguro no tener miedo ni ser incorruptible.

“Quiero decirles que Cajeme va a dejar de tener miedo. Va en serio contra la impunidad. Basta que los malandros sean los dueños de nuestras calles. Basta que las drogas se lleven a nuestros jóvenes y destruyan nuestras familias. Soy un hombre de ley. Voy a poner orden. A mí no me tiembla la mano. Yo no tengo miedo. A mí nadie me va a corromper”, fueron las palabras de Murrieta en su vídeo.

A través de su cuenta de Twitter, alabaron la cualidades del ex Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, describiéndolo como un hombre que enfrentó a la violencia e incorruptible.

“La determinación de sus palabras muestra el tipo de ser humano que fue, el valor con que enfrentó la violencia y la entereza con que siempre dio la cara por Cajeme. Hasta el último minuto de su vida, Abel nos demostró que fue un hombre a carta cabal, un hombre dispuesto a darlo todo para proteger a los inocentes, un hombre al que los delincuentes no iban a corromper y por eso lo asesinaron. Abel, gracias infinitas, descansa en paz”, fue el tweet de MC a través de la cuenta de Murrieta.

Tras su ejecución, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, denunció la inoperancia de la seguridad federal, estatal y municipal ante el crimen organizado.

“El crimen gobierna Sonora. Hoy con balas nos quieren condenar a la desesperanza. Abel pagó por haber dicho una y otra vez en su campaña que tenía el valor de enfrentar al narco y que iba a poner orden en cuanto llegara a la alcaldía”, declaró Castañeda tras la muerte de su amigo.