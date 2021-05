‘Autoridades sabían que había falla en Línea 12’, denuncia chofer del Metro

Un chofer que opera unidades del Sistema de Transporte Colectivo Metro aseguró este lunes que autoridades capitalinas conocían las fallas existentes en la Línea 12 del transporte.

Lo anterior, tras el colapso suscitado este día de un convoy en la interestación Olivos.

“Las autoridades sabían de las fallas en la Línea 12. Hay muchas negligencias en el trabajo: la cuestión de las vías y del material. Los trenes están obsoletos, están fallando mucho”, comentó, al respecto, dicho chofer, que no quiso dar su nombre por miedo a represalias y tiene nueve años en el empleo.

“Tanto la empresa como el sindicato no nos dejan manifestar que esto no puede seguir así. Son muchas injusticias y defectos”, continuó.

El individuo comentó además que las unidades de todas las líneas no cuentan con las condiciones necesarias para operar.

“Es una bomba de tiempo. Los trenes de todas las líneas no están en condiciones para operar. No hay una buena administración: nos reprimen y nos no dejan hablar. No estamos seguros trabajando”, manifestó.

“Esto (el accidente de este lunes) iba a suceder tarde o temprano. Es una total negligencia”, agregó.