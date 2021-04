George W. Bush ‘vuelve’ a la escena política para apoyar legalización de paisanos

El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció su regreso a la escena política para cabildear a su propio Partido Republicano para la aprobación legislativa de una reforma migratoria integral, en momentos que el presidente Joe Biden empuja una iniciativa de ley para legalizar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos.

De 74 años y entregado en su tiempo libre a la pintura en su rancho Prairie Chapel (Capilla de la Pradera), de más de 600 hectáreas al sur de Dallas, Texas, Bush publicó un nuevo libro de retratos al oleo Out of many, one (De muchos, uno) dedicado a celebrar la humanidad de los migrantes a Estados Unidos.

“Espero (que el libro) sea una parte para crear un mejor entendimiento del papel de los inmigrantes en nuestra sociedad. La mía es sólo una voz pequeña en lo que yo espero sea un coro de personas diciendo: ‘Vamos a ver si podemos resolver el problema’”, dijo en una entrevista con la periodista Nora O’Donnell para la cadena televisiva CBS.

En sentido contrario del sector más radical de su partido, Bush apoya la legalización y una ruta a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que pasen una revisión de antecedentes criminales y paguen sus impuestos atrasados, una posición similar a la iniciativa de Ley de Ciudadanía 2021, apoyada por Biden.

Sobre si cabildearía a favor de la reforma migratoria, Bush se declaró “listo para reingresar” a la escena pública: “Ya lo estoy haciendo ahora mismo. Si mi partido me escucha o no, esa es otra pregunta”.

“No quiero dar recetas, no quiero decirle al Congreso cómo hacer esto o aquello, lo que sí quiero decirle al Congreso es que haga a un lado la retórica ruda sobre la inmigración, que ninguna de las dos partes busque anotarse puntos políticos. Espero ayudar a fijar un tono más respetuoso hacia los inmigrantes, que pueda conducir a una reforma del sistema”, abundó.

Desde su época como gobernador de Texas, y después como candidato presidencial, Bush y su arquitecto político Karl Rove estaban convencidos de que los votantes hispanos podían convertirse en un pilar para cimentar el dominio político futuro del Partido Republicano, inspirados en la célebre frase de Ronald Reagan de que “los latinos son republicanos, pero no lo saben”.

En 2006, ya siendo el 43° presidente de Estados Unidos, George W. Bush dio un inédito discurso sobre migración desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, en el cual dejó en claro que Estados Unidos podía ser, al mismo tiempo, una nación de leyes, pero también una hospitalaria que abriera los brazos a quienes buscan alivio y refugio. Una década después fue electo Donald Trump con el mensaje inverso.