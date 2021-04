Tengo la certeza de que Tribunal electoral me regresará candidatura: Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio afirmó este lunes que confía en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocará la cancelación de su candidatura a la gubernatura de Guerrero.

El senador con licencia criticó el trabajo de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que decidió cancelar su postulación debido a que no presentó sus informes de gastos e ingresos de precampaña.

“Ellos (los consejeros) interpretan la ley y la ley no se interpreta, se acata. Mi confianza en el Tribunal es que me van a devolver la candidatura porque ellos sí son abogados”, dijo en entrevista con Grupo Radio Fórmula.

El político criticó al órgano electoral al decir que “se volaron la barda” con la decisión de cancelar su candidatura.

Salgado Macedonio remarcó que nunca fue precandidato de Morena, afirmación confirmada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero, por lo que no debía presentar informe alguno.

“Yo no hice precampaña, no me pueden estar pidiendo datos no tienen los elementos jurídicos y legales que comprueben, no hay ningún documento que así lo acredite (que era precandidato)”, sostuvo.

