Crisis en la frontera: campamento cristiano pausa petición de la Casa Blanca de albergar niños migrantes

SANTA FE, Nuevo México, EU.- Un campamento cristiano privado en el norte de Nuevo México no acogerá en el futuro próximo a los niños migrantes que cruzaron la frontera de Estados Unidos con México, informaron el jueves empleados del campamento.

“En este momento no fungiremos como una ubicación” de acogida de emergencia, señaló el director financiero, Patrick Price, a The Associated Press.

Hace unos días, el sitio web de Glorieta Camps informó que la organización recibió una solicitud de la Casa Blanca y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) para albergar y alimentar en sus instalaciones cerca de Santa Fe a unos 2.400 niños migrantes que llegaron a Estados Unidos sin la compañía de un adulto.

Los empleados del campamento dijeron el miércoles que la organización estaba preparada para recibir niños esta semana, pero que sólo lo haría durante 60 días para evitar tener que cancelar sus propios programas de verano.

La Casa Blanca cada vez está más presionada para reducir el hacinamiento en los centros de detención para migrantes, sobre todo en aquellos que albergan a menores. El gobierno del presidente Joe Biden ha tenido problemas para colocar refugios temporales en otros sitios, desde bases militares a centros de convenciones y un antiguo campamento petrolífero.

El campamento de Nuevo México es administrado por la organización cristiana sin fines de lucro Glorieta 2.0. La extensa propiedad colinda con un bosque nacional que incluye rutas de senderismo y paisajes donde los visitantes entran en comunión con la naturaleza.

Los empleados de la organización y otros grupos han pedido al público que aporte materiales y buscan voluntarios para que ayuden a cuidar a los niños. Mediante mensajes en las redes sociales y correos electrónicos se estaban solicitando artículos de higiene, toallas de baño, botellas de agua y ropa para chicos de 13 a 17 años.

El jueves, los empleados del campamento dijeron que estaban alentados por la respuesta que recibieron en los últimos días y que todos los donativos y suministros que han recibido hasta ahora estarán guardados hasta que se confirme si el campamento puede convertirse en un sitio de acogida en el futuro o cuándo lo hará. Si eso no ocurre en los próximos meses, los suministros serán enviados a otro sitio.