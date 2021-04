‘No soy un títere ni un pelele’: AMLO al defender acciones de su Gobierno frente a inundaciones en Tabasco

Al supervisar los avances del plan de apoyo a personas afectadas por las inundaciones en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no es “títere de nadie”, ni se dejará manipular por sus detractores que le exigieron comportarse de cierta manera ante la crisis como la vivida en este estado por las lluvias.

Recordó que fue sumamente criticado cuando durante la emergencia no se metió al agua para recorrer zonas afectadas. “No soy un pelele”, expresó este miércoles tras reiterar que lo “importante son los hechos, no el teatro”, y eso se demuestra con los apoyos entregados a los más de 200 mil damnificados.

“Es lo que querían los adversarios que siempre me quieren manipular. Les gusta mucho dar instrucciones, órdenes de cómo debo de comportarme, porque piensan que soy un pelele, que soy un títere. Se confunden, yo no soy un pelele. Entonces lo que querían era que yo me metiera al agua y me mojara. Querían esa foto, pero yo no quiero eso, eso es faramalla”, sostuvo.

Mientras afuera se realizaba una protesta de quienes aseguraron no fueron apoyados pese a haberse inundado, desde el hangar del aeropuerto de Villahermosa informó que se suspenderá la entrega de enseres domésticos a 26 mil familias para respetar la veda electoral, aunque subrayó que entre los trabajos de reconstrucción y apoyos directos la inversión en Tabasco al día de hoy asciende a 10 mil millones de pesos.

Además, se comprometió a que en junio, después de los comicios, se retomará la distribución y concluirá el 15 de septiembre. Hasta este día suman 75 mil viviendas beneficiarias de los paquetes de electrodomésticos.

El presupuesto estimado para esta acción es de 2 mil 324 millones 713 pesos y falta por ejercer mil millones de pesos. Resaltó también que se entregaron apoyos de manera directa a 235 mil familias afectadas con una inversión de 2 mil 400 millones de pesos.

Indicó que en septiembre de este año estarán listas las acciones correspondientes a la primera etapa del Programa de Mejoramiento Urbano y construcción de vivienda. En los meses siguientes se dará continuidad a las etapas posteriores, señaló.

El mandatario mexicano también destacó que la Secretaría de Marina trabaja en el desazolve de ríos con dragas; están en funcionamiento cárcamos para limpiar el agua que se vierte en el río Grijalva y ya comenzó la modernización del malecón de la ciudad de Villahermosa.

Finalmente, llamó a poner en operación las turbinas en esta temporada para generar energía con las plantas hidroeléctricas y, al mismo tiempo, evitar que las presas estén llenas de julio a octubre a fin de prevenir inundaciones.