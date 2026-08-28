Harald V, rey de Noruega y primo segundo de Isabel II, muere a los 89 años; Haakon VIII asume el trono

El rey noruego Harald V falleció este viernes 28 de agosto a los 89 años en Oslo, convirtiéndose su hijo menor y primero en la línea de sucesión, Haakon, en el nuevo jefe de Estado de Noruega, un país que se encuentra inmerso en el luto por la enorme popularidad de quien fuera el monarca más longevo de Europa.

“Con profundo pesar comunicamos que su majestad el rey Harald ha fallecido hoy, informó la Casa Real de Noruega, que añadió que el monarca falleció “plácidamente” en el Hospital del Reino de Oslo, en el que ingresó el pasado día 17 de agosto.

¿De qué murió Harald V, rey de Noruega?

Una anemia llevó a Harald V a ser hospitalizado, pero su estado se agravó el pasado fin de semana al derivar su dolencia en una infección en la sangre y el jueves su estado era “muy grave”, lo que llevó a cientos de noruegos a acercarse a la plaza del Palacio Real para manifestar su apoyo al monarca y depositar flores.

Harald V llegó al trono en 1991 y gozó de gran popularidad entre la población noruega, ya que alcanzó cuotas de respaldo superiores al 70 por ciento.

“Querido rey, nuestro Harald. Gracias por todos los momentos bonitos y difíciles”, está escrito en una de las notas colocadas en suelo junto a rosas, girasoles y otras flores.

Este flujo constante de personas se convirtió desde primera hora de este viernes en miles delante del Palacio, donde la bandera real lucía a media asta hasta el mediodía, cuando fue izada de nuevo en lo alto del edificio -junto a una de luto en el balcón- tras reunirse Haakon con el Gobierno en un Consejo de Estado extraordinario.

Haakon VIII toma el lema de Harald V

En paralelo sonaban el repique de las campanas en todas las iglesias del país y los 21 disparos de las salvas efectuados a intervalos de 30 segundos por las Fuerzas Armadas tras decretar el Gobierno un periodo de luto nacional hasta después del funeral.

Dentro del Palacio, Haakon, de 53 años, que se había convertido automática e inmediatamente en el nuevo rey, informaba al gabinete de ministros de que ha elegido el nombre de Haakon VIII para su reinado y el lema de su padre, abuelo y bisabuelo: “Todo por Noruega”.

Agradeció, según el Gobierno, al pueblo noruego “su apoyo y compasión” hacia la familia real durante este momento difícil.

Condolencias de los reyes de España por la muerte de Harald V, rey de Noruega

Varios mandatarios y casas reales europeas, incluidas las de Suecia, Dinamarca y España, enviaron sus condolencias a Haakon y a su madre, la reina Sonia.

Los reyes Felipe y Letizia han recordado la figura del rey Harald de Noruega en un mensaje en el que expresan su pésame por su fallecimiento y destacan que el monarca fue ejemplo de “responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo”.

A su vez, los monarcas daneses, Federico X y Mary, han decretado que las banderas ondeen a media asta este viernes en el Palacio de Amalienborg, su residencia oficial en Copenhague, y el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, destacó la trayectoria “excepcional” de Harald, su “amigo”, y deseó a su ahijado Haakon “toda la felicidad y la prosperidad en su futura labor” como rey.

¿Qué sabemos del funeral de Harald V, rey de Noruega?

Los preparativos para el funeral y el sepelio de Harald ya comenzó, aunque aún debe ser anunciada la fecha.

De momento, este domingo se celebrarán servicios funerarios en todas las catedrales y en muchas iglesias de todo el país, según la cadena NRK.

Está previsto que el féretro del Harald sea trasladado en una gran procesión desde el Palacio hasta la catedral de Oslo, donde se celebrará el funeral de Estado, y que soldados de todas las ramas de las Fuerzas Armadas se alineen a lo largo del recorrido.

De acuerdo con la agencia NTB, la cripta situada bajo la iglesia de la fortaleza de Akershus será el lugar de descanso definitivo de Harald.