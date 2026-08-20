Fuerte terremoto de 7.2 sacude Perú: Reportan deslizamientos en Ayacucho

Terremoto de 7.2 sacude el sur de Perú; estas ciudades sintieron el sismo. (EFE)

Los primeros reportes tras el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió este jueves la sierra del sur de Perú señalan que se produjeron deslizamientos y movimientos de tierra en zonas rurales, sin que hasta el momento se informe de otro tipo de daños.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó que el movimiento, cuyo epicentro se ubicó en la localidad de Coracora, en la región de Ayacucho, “fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos” del país.

“El monitoreo continúa en zonas vulnerables”, anotó.

Al respecto, medios locales y usuarios en redes sociales indicaron que el sismo se sintió, además de en Ayacucho, en las regiones sureñas de Arequipa, Cusco y Abancay, mientras que en Lima fue percibido de forma leve.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de nubes de polvo causadas por deslizamientos de tierra en cerros cercanos a poblaciones, sin que se muestre si esto provocó heridos o daños materiales.

SRE atenta a mexicanos en Perú tras sismo

En una breve tarjeta informativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores se solidarizó con el pueblo de Perú e informó que permanece atenta a la situación de mexicanos tras el terremoto.

La dependencia aseguró que mantiene comunicación con autoridades locales para brindar asistencia consular a las personas mexicanas que lo requieran.

“La SRE se mantiene atenta a la situación tras el sismo registrado en Ayacucho, Perú. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo peruano (...). En caso de emergencia, comunícate al +51 987 569 404″, se lee en su publicación.

Autoridades descartan ‘situación crítica’ tras sismo

El terremoto de magnitud 7.2 se registró a las 13:00 horas locales, con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora y a una profundidad de 108 kilómetros.

El sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora, una ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima.

“Hacia el norte de Coracora puede haber afectación de casas. Una comisión multisectorial se está desplazando a hacer las verificaciones del caso”, indicó al canal estatal TVPerú el alcalde de Coracora, Yony Odon Reyes.

Al respecto, el jefe del IGP, Hernando Tavera, dijo que “por ahora no ha ocurrido nada crítico”, pero continúan con la evaluación de la situación generada. Las autoridades descartaron, además, la posibilidad de un tsunami.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce 80 por ciento de la actividad sísmica mundial.

En julio pasado, la región de Junín, vecina de Lima, sufrió una serie de temblores de magnitud máxima de 5.4, que provocaron la muerte de cinco personas, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas.

El último terremoto devastador en el país se registró en 2007, en la región sureña de Ica, donde un sismo de magnitud 7.9 causó la muerte de unas 500 personas y dejó millonarias pérdidas materiales.