Elecciones en Perú 2026: Votación se amplía hasta este 13 de abril por fallas en la instalación de mesas

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, informó que el 99.8 % de las mesas de sufragio lograron instalarse, aunque 15 locales de votación en Lima no recibieron material electoral a tiempo. [Fotografía. EFE]

El Jurado Nacional de Elecciones dispuso medidas extraordinarias para garantizar el derecho al voto ante fallas en la distribución de material electoral durante la jornada en Perú, lo que impide cerrar el proceso este domingo y retrasa la publicación final de los resultados oficiales.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que la decisión responde a que se presentaron “deficiencias en la distribución de material a cargo y de responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)”, por lo que se busca que “ningún ciudadano se vea impedido de ejercer este derecho al voto”.

El organismo ordenó ampliar la instalación y la votación en las mesas afectadas de Lima Metropolitana y en dos circunscripciones del extranjero (Orlando, Florida, y Patterson, Nueva Jersey), con jornada adicional el 13 de abril desde las 7:00 hasta las 18:00 horas de la hora local.

El acuerdo establece que no se afecte el procesamiento de resultados en los centros de cómputo ni en el portal institucional, mantiene las restricciones de propaganda electoral en las zonas donde no se instalaron mesas y solicita apoyo logístico y de seguridad a dependencias del Estado para el despliegue del material y la protección de la ciudadanía.

Esta decisión por parte de la autoridad electoral peruana se dio a conocer horas después de que se realizara el cierre de casillas e instantes después de que se iniciara con el cómputo de votos.

En una encuesta de boca de urna difundida tras el cierre de la jornada, se reportó que Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, encabezaba las preferencias electorales, mientras que existía un cuádruple empate técnico entre Roberto Sánchez, Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Ricardo Belmont.

Ante esta situación, los resultados finales de la primera vuelta en Perú se postergarán hasta después de la jornada adicional para definir a los dos candidatos que avanzan a la siguiente etapa de la contienda.

La segunda vuelta de las elecciones en Perú se llevará a cabo el domingo 7 de junio, para definir al sucesor del presidente interino, José María Bálcazar.

¿En qué regiones de Perú se prolongará la jornada electoral?

En paralelo, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, informó que el 99.8 % de las mesas de sufragio lograron instalarse, aunque 15 locales de votación en Lima no recibieron material electoral a tiempo. Esta situación impidió la apertura de 211 mesas y afectó a 63,300 electores, quienes no pudieron emitir su voto.

De acuerdo con la autoridad electoral, los locales afectados se ubicaron en distritos del sur de Lima como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, zonas cercanas al almacén general del organismo, donde se registraron los retrasos logísticos.

Con estas disposiciones, el proceso electoral permanece abierto en las mesas pendientes, por lo que los resultados oficiales no se emitirán de forma completa este domingo y deberán integrarse con la votación programada para el 13 de abril.

Ante dicha situación, el jefe del ONPE, ofreció disculpas a la ciudadanía afectada por los retrasos en la distribución del material electoral.

Con información de EFE