Kamala Harris ‘abre la puerta’ a ser candidata presidencial de EU en 2028: ‘Podría hacerlo’

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, adelantó este viernes 10 de abril en Nueva York que está analizando la posibilidad de presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028, después de haber perdido contra Donald Trump en 2024.

“Lo estoy pensando”, respondió Harris de manera directa ante la pregunta del activista Al Sharpton sobre si volvería a competir por la Casa Blanca en el próximo ciclo electoral.

“Podría hacerlo”, anotó la demócrata, que ha pasado un periodo de relativa ausencia mediática tras el relevo en la Casa Blanca, aunque matizó que todavía se encuentra en un proceso de reflexión.

Harris hizo estas declaraciones en un evento organizado por la National Action Network (NAN) en Nueva York, donde también repasó su trayectoria en la Administración de Joe Biden y su visión sobre el estado actual del país.

“Sé lo que es el trabajo (de presidente) y sé lo que requiere”, afirmó la exvicepresidenta, subrayando que su oficina en el Ala Oeste estaba a apenas unos pasos de la del mandatario.

Demócratas critican a JD Vance por ‘mirar’ hacia 2028

Aunque el presidente Donald Trump es el principal némesis demócrata, algunos de los miembros más ambiciosos de la cúpula del partido se están enfocando cada vez más en el vicepresidente JD Vance.

En el ejemplo más reciente, el gobernador de Kentucky Andy Beshear viajó al condado de Ohio en el que reside Vance y afirmó la noche del sábado que el vicepresidente había abandonado a las comunidades sobre las que escribió en el libro que lo catapultó al escenario nacional.

Beshear sostuvo que “Hillbilly Elegy”, en el que se detalla la dura crianza de Vance, había “traficado con estereotipos gastados”.

“Su libro ‘Hillbilly Elegy’ fue en realidad odio hillbilly”, destacó el gobernador en un acto de recaudación de fondos en el condado de Butler. ”Es turismo de la pobreza, porque él no es de los Apalaches”.

La arremetida no fue sólo un indicio de las posibles aspiraciones presidenciales del propio Beshear, sino también un reflejo del estatus de Vance como el aparente heredero republicano de la coalición que eligió dos veces a Trump para la Casa Blanca.

“Con cada día que pasa, estamos cada vez más cerca del día en que Donald Trump ya no sea presidente. Y necesitamos prepararnos para ese día”, señaló Lis Smith, estratega demócrata. ”En este momento, JD Vance es un claro favorito para la nominación de 2028. Y por eso deberíamos empezar a definirlo —no en 2027, no en 2028— sino hoy”.

Con información de EFE y AP