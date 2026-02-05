¿Será el remedio? Donald Trump anuncia ‘megafarmacia’ en línea con medicamentos baratos

El presidente Donald Trump lanzó un nuevo sitio web para ayudar a los estadounidenses a comprar directamente medicamentos seleccionados con descuento, buscando contrarrestar las preocupaciones sobre el costo de vida que representan una amenaza para su partido en las elecciones legislativas de noviembre.

“A partir de esta noche, docenas de los medicamentos recetados más utilizados estarán disponibles con importantes descuentos para todos los consumidores a través de un nuevo sitio web, TrumpRx.gov”, declaró Trump el jueves en un evento en la Casa Blanca para celebrar la nueva iniciativa. Estuvo acompañado por el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz; el jefe de diseño gubernamental, Joe Gebbia; y Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos.

La administración ha promocionado sus esfuerzos para reducir el costo de los medicamentos, incluso negociando acuerdos con más de una docena de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo, incluidas Eli Lilly & Co., Novo Nordisk A/S y Pfizer Inc., a menudo a cambio de una reducción en los aranceles amenazados.

Trump afirmó que los más de 40 medicamentos disponibles incluirían medicamentos para bajar de peso como Ozempic y Wegovy de Novo Nordisk, ambos disponibles directamente para los consumidores por 199 dólares. El presidente también afirmó que EMD Serono Inc. reduciría drásticamente el costo de su medicamento más común para la FIV.

“Una sola dosis del fármaco de FIV más común en el país, Gonal-F, caerá en picado desde el precio más alto que pagamos en el mundo desarrollado: Estados Unidos estaba subsidiando a todo el mundo”, dijo Trump.

El sitio web es parte de una campaña más amplia para abordar las preocupaciones de los estadounidenses sobre los costos que han deteriorado la percepción de los votantes sobre la agenda económica de Trump.

La iniciativa se anunció inicialmente en septiembre como parte de las propuestas del gobierno para reducir los costos de los medicamentos en Estados Unidos. Funciona permitiendo a los pacientes buscar un medicamento específico y luego los dirige a las plataformas de las compañías farmacéuticas donde pueden comprarlos a un precio reducido.

Oz y Gebbia intentaron guiar a los consumidores a través de una demostración del sitio web, explicándoles cómo podían buscar productos farmacéuticos específicos y localizar información sobre precios.

Las plataformas de venta directa eluden a los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM), los intermediarios entre las aseguradoras y las farmacéuticas. Estos administradores ayudan a determinar qué medicamentos están cubiertos y cuánto deben pagar las aseguradoras, y en última instancia los pacientes, por ellos. Las farmacéuticas afirman que el sistema las obliga a cobrar precios más altos y perjudica el acceso de los pacientes.

Las opciones de pago en efectivo pueden ser útiles para pacientes cuyos planes de seguro tienen copagos o deducibles elevados, o cuyos planes no cubren algunos medicamentos. Esta opción ha sido especialmente popular para los fármacos GLP-1 utilizados para tratar la obesidad, una categoría de enfermedad que a menudo se excluye.

La división Evernorth de Cigna Group dispensará tratamientos de fertilidad de la división estadounidense de salud de la alemana Merck KGaA, según declaró el jueves David Cordani, director ejecutivo de Cigna, en una conferencia telefónica con analistas. La compañía también acordó esta semana proporcionar acceso a TrumpRx a los usuarios de sus planes de medicamentos como parte de un acuerdo con los reguladores antimonopolio, a la espera de cambios regulatorios.

Aun así, queda por ver si el sitio web reducirá significativamente los costos y animará a un gran número de estadounidenses a pagar en efectivo por los medicamentos en lugar de hacerlo a través del seguro. Y la idea de permitir que los consumidores compren medicamentos directamente con la promesa de precios más transparentes no es novedosa.

Las empresas han comenzado a lanzar sus propias plataformas de venta directa. Lilly fue pionera en este modelo para ayudar a los pacientes a obtener medicamentos para bajar de peso más económicos hablando con un médico a través de una plataforma de telesalud. Posteriormente, Pfizer Inc. y Bristol-Myers Squibb Co. lanzaron una plataforma de venta directa al consumidor para su anticoagulante Eliquis, tras conversaciones con la Casa Blanca el año pasado.

El multimillonario Mark Cuban, a través de su empresa Cost Plus Drugs, ha estado vendiendo medicamentos por correo. Cuban ha sido un duro crítico de los administradores de beneficios farmacéuticos.

El verano pasado, Trump envió cartas a 17 farmacéuticas con una lista de exigencias. Insistió en que redujeran los precios de Medicaid —el programa de seguro médico para personas de bajos ingresos y con discapacidad—, que vendieran medicamentos con descuento directamente a los pacientes y que ofrecieran nuevas terapias en Estados Unidos al mismo precio que en otros países desarrollados.

“Dieciséis de las 17 compañías farmacéuticas más grandes han firmado acuerdos y el otro está en camino”, declaró Trump el jueves, elogiando a las numerosas empresas que llegaron a acuerdos con la administración. En noviembre, Lilly y Novo acordaron ofrecer sus medicamentos para bajar de peso más vendidos con descuento a través de TrumpRx. Pfizer, la primera compañía en llegar a un acuerdo con la administración, afirmó que la mayoría de sus medicamentos de atención primaria estarían disponibles en la plataforma.

Los costos de la atención médica han sido fuente de frustración entre los hogares estadounidenses debido a la preocupación por la asequibilidad, una preocupación que el presidente ha buscado contrarrestar. Los demócratas aprovecharon la expiración de subsidios cruciales para el seguro médico a principios de año para criticar duramente a la administración. En respuesta, Trump presentó el mes pasado un marco de atención médica destinado a reducir los precios de los medicamentos y las primas de los seguros, pero dicha iniciativa aún carece de muchos detalles cruciales y enfrenta un camino incierto en el Congreso.