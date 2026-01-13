Surcorea pide pena de muerte para expresidente Yoon Suk por ley marcial: ‘Orden fue acto de destrucción’

Los fiscales de Corea del Sur solicitaron la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol por su fallida declaración de la ley marcial en 2024.

Yoon fue acusado el año pasado de insurrección, menos de dos meses después de conmocionar al país y al mundo con la breve suspensión del gobierno civil, sumiendo a Corea del Sur en su peor crisis constitucional en décadas. El efímero decreto condujo finalmente a su destitución y al primer arresto y procesamiento de un presidente en funciones de Corea.

La fiscalía solicitó la pena de muerte en la audiencia final para Yoon, celebrada el martes en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, argumentando que sus acciones constituyeron “un grave acto de destrucción constitucional por parte de fuerzas antiestatales”.

Inicialmente, se había programado solicitar la sentencia la semana pasada, pero el tribunal optó por celebrar una audiencia adicional después de que la sesión anterior se extendiera durante horas y hasta bien entrada la noche. Se espera un veredicto el próximo mes.

¿De qué está acusado Yoon Suk, expresidente de Corea del Sur?

El expresidente Yoon Suk Yeol está acusado de enviar soldados al parlamento para intentar bloquear la Asamblea Nacional. El intento fracasó, y los legisladores votaron rápidamente a favor de levantar la ley marcial.

Yoon ha negado cualquier irregularidad y ha afirmado que su declaración fue un intento desesperado por contrarrestar lo que, según él, eran simpatizantes de Corea del Norte que intentaban paralizar su administración.

Muchos expresidentes surcoreanos han sido procesados ​​y encarcelados tras dejar el cargo. Pero Yoon es el primer exlíder en décadas que enfrenta la posibilidad de una sentencia de muerte o cadena perpetua.

En 1996, el expresidente Chun Doo-Hwan fue condenado a muerte por su papel en la represión que mató a casi 200 manifestantes antigubernamentales en 1980, pena que luego fue conmutada por cadena perpetua.

Según la legislación surcoreana, las penas por liderar una insurrección se limitan a la muerte o a la cadena perpetua. Incluso si Yoon fuera condenado a muerte, el castigo probablemente sería en gran medida simbólico: el país no ha llevado a cabo ejecuciones desde 1997.