Trump decide ‘echar a la calle’ a 30 embajadores en plena Navidad: ¿Qué países no tendrán diplomáticos?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el cese inmediato de una treintena de embajadores de carrera que accedieron a sus cargos durante la Administración de Joe Biden, lo que ha provocado críticas de la oposición demócrata y de miembros del servicio diplomático.

Un grupo de senadores del Partido Demócrata envió este miércoles 24 de diciembre una carta a Trump para pedirle que reconsidere su decisión, al considerar que dejar esos puestos vacantes “crea un peligroso vacío en el liderazgo estadounidense en el exterior”.

Estados Unidos cuenta con dos tipos de embajadores: los designados políticos, que son estrechos colaboradores del presidente, y los diplomáticos de carrera, que son funcionarios del Servicio Exterior.

Es habitual que un nuevo presidente reemplace de inmediato a los embajadores políticos, destinados normalmente en grandes capitales europeas, mientras que los diplomáticos de carrera suelen permanecer en sus puestos hasta concluir su mandato, ya que se entiende que cumplen las directrices de la Casa Blanca independientemente del partido en el gobierno.

¿Qué países se quedarán sin embajadores de EU por los despidos de Trump?

Durante las últimas dos semanas, cerca de una treintena de embajadores de carrera recibieron llamadas del Departamento de Estado en las que se les comunicó, sin que se ofrecieran explicaciones, que debían abandonar sus puestos en enero y regresar a Washington.

El Departamento de Estado no ha publicado una lista oficial de los afectados, pero la gran mayoría se encuentra destinada en embajadas de África y Asia, y en menor medida en Europa o Latinoamérica, donde habría sido cesado el embajador en Guatemala, Tobin Bradley.

Trump suele denunciar que la Administración pública está dominada por un grupo de burócratas a los que denomina el “Estado profundo”, a quienes acusa de tener ideas progresistas y de tratar de sabotear sus políticas.

La retirada de embajadores se suma al recorte de personal impulsado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien despidió a más de mil 300 empleados de su departamento y autorizó el desmantelamiento de la histórica Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

En la carta enviada este miércoles, una decena de senadores demócratas, encabezados por Jeanne Shaheen, miembro de mayor rango del Comité de Exteriores del Senado, advirtieron de que quedarán vacantes más de la mitad de los puestos de embajadores en el mundo.

“Ya había 80 puestos de embajador vacantes antes de esta orden. Ahora, el número de embajadas estadounidenses sin jefe ascenderá a más de 100, aproximadamente la mitad de todos los puestos de embajador de Estados Unidos en el mundo. Este vacío en el liderazgo estadounidense representa una amenaza significativa para nuestra seguridad nacional”, señalaron.

Una portavoz de la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior (AFSA), el sindicato de los diplomáticos, declaró que “los diplomáticos y embajadores de carrera no suelen ser destituidos de esta manera” y que “la falta de transparencia y de procedimiento contradice radicalmente las normas tradicionales”.