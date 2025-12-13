Luis Arce pasará 5 meses encerrado: Ordenan prisión preventiva al expresidente de Bolivia por corrupción

Luis Arce, expresidente de Bolivia, es acusado de presunto manejo indebido de recursos público cuando fue ministro de Economía con Evo Morales. (EFE)

Un juez dispuso la detención preventiva por cinco meses del expresidente de Bolivia, Luis Arce, en una cárcel de La Paz, dentro de una investigación por presuntos malos manejos en un fondo para proyectos indígenas cuando fue ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

El juez anticorrupción Mario Helmer Laura dispuso que Arce “deberá defenderse con una medida extrema de detención preventiva” en el penal de San Pedro, ubicado en el centro de La Paz, “por el tiempo de cinco meses”.

Asimismo, el juez precisó que el exmandatario podrá solicitar una salida judicial por motivos médicos “en cualquier momento” y que la Dirección de Régimen Penitenciario tendrá que otorgar las garantías para resguardar su seguridad física en un sitio “diferente” a la población sentenciada en esa cárcel.

La decisión judicial, dictada tras más de seis horas de una audiencia cautelar virtual, valoró que Arce no desvirtuó por completo el peligro de obstaculización del proceso, pese a presentar garantías laborales y acreditar una residencia estable en La Paz.

Expresidente Arce se declara inocente de cargos

Durante la audiencia, Arce se declaró “absolutamente inocente” y atribuyó su aprehensión a motivos “claramente políticos”, al considerar que el Gobierno de Rodrigo Paz “busca chivos expiatorios” para cubrir lo que sucede en el país.

El exjefe de Estado también sostuvo que su arresto dos días antes fue “ilegal” y relató que el día de su detención fue interceptado por “encapuchados” en un barrio céntrico de La Paz, trasladado en dos vehículos y que, pese a exigirla, en un inicio no se le mostró la orden de aprehensión en su contra.

¿Cuáles son los cargos que se le imputan a Luis Arce?

El Ministerio Público imputó a Arce por “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica” porque, según esa entidad, cuando fue ministro de Economía autorizó desembolsos de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de forma parcial.

Además, la Fiscalía solicitó que la detención preventiva sea por tres meses, lo que fue objetado por la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia, que exigieron al juez un periodo de seis meses de prisión.

El Ministerio Público recalcó que el proceso contra Arce corresponde a actos que realizó cuando fue ministro y no presidente, por lo que el caso se sigue en la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades, el cual aplica para ex altas autoridades del Estado.

La Fiscalía sostuvo que existieron “más de 3 mil 500 proyectos que fueron financiados por el Ministerio de Economía”, de los cuales “ni la mitad concluyó”, y que también se evidenciaron “desembolsos a cuentas particulares de dirigentes” de organizaciones indígenas y campesinas.

Al respecto, Arce aseguró que, como ministro, no participó en reuniones del directorio del Fondioc, sino que designó, mediante resoluciones de su cartera, a un representante, y señaló que esa instancia también contó con delegados de otros ministerios e instituciones.

La defensa de Arce solicitó su libertad “pura y simple”, bajo el compromiso de presentarse en “todo acto de investigación fiscal”, y argumentó la edad del político, de 62 años, y el padecimiento de un cáncer como atenuantes para una detención preventiva, aunque el juez indicó que no se presentaron certificados médicos actualizados.

Desde que dejó la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, Arce se dedicó a impartir clases de economía en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), labor que también desempeñó durante su etapa en el Gobierno.