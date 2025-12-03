Terminó ‘en rehabilitación’: Encuentran a mapache ‘borracho’ en licorería de EU y lo llevan a refugio

El mapache borracho fue llevado a un refugio y no hubo daños a su salud.

Un ‘intruso enmascarado’ se metió en una tienda de licores de Virginia el sábado temprano mientras aún estaba cerrada y se dirigió al estante inferior, donde se almacenaba el whisky. El bandido rompió botellas, tiró una baldosa del techo y dejó alcohol regado en el piso.

El sospechoso actuó como un animal porque, de hecho, es un mapache.

Un empleado de la tienda de licores en el área de Ashland, Virginia, encontró al mapache dormido en el piso del baño tras su borrachera el sábado 29 de noviembre por la mañana.

“Personalmente, me gustan los mapaches”, afirmó Samantha Martin, una agente que trabaja en el control de animales local. “Son criaturas graciosas. Se cayó por una de las baldosas del techo y se desató por completo, bebiendo de todo”.

Martin dijo que llevó al mapache al refugio de animales, aunque tuvo su buena dosis de risas en el camino.

“Otro día en la vida de un agente de control de animales, supongo”, expresó.

El Refugio y Protección Animal del Condado de Hanover elogió a Martin por manejar el allanamiento y confirmó que el mapache se había recuperado.

“Después de unas horas de sueño y sin signos de lesiones (aparte de tal vez una resaca y malas decisiones de vida por tomar alcohol), fue liberado de manera segura de vuelta a la naturaleza, con la esperanza de haber aprendido que meterse sin permiso no es la solución”, dijo la agencia.

Distintas ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, se enfrentan a una crisis por la cantidad de mapaches que hay en espacios urbanos.

Los mapaches, aunque tengan mala fama, no son peligrosos para las personas, siempre y cuando no se les intente hacer daño, según explicó la ogranización BCSPCA; sin emabrgo, es necesario tener cuidado de no convivir con estos animales, ya que sus heces pueden contener huevos de ascárides.

Los mapaches pueden contagiar rabia, salmonela, moquillo, entre otros padecimientos.