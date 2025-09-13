ICE mata a disparos a un mexicano en redada en Chicago: México pide investigación por la agresión

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó mortalmente a un hombre en el área de Chicago que se resistía al arresto y que supuestamente intentó atropellar a los agentes, informaron las autoridades este viernes.

El consulado de México en Chicago, en donde se canceló una celebración por la Independencia de México, informó que la víctima es Silverio Villegas González, originario de Michoacán y que se desempeñaba como cocinero.

México pide investigación por asesinato de un mexicano en Chicago

La autoridad mexicana en Chicago indicó que Villegas González tenía 38 años de edad. “Se pudo contactar con su familia para brindarles toda la asistencia consular que corresponda”, indicó.

Agregó que se comunicó con las autoridades de ICE a las que se les ha solicitado información sobre las circunstancias en las cuales el connacional recibió disparos por parte de un oficial de migración.

La Secretaría de Relaciones Exteriores condenó el asesinato de Silverio Villegas González y solicitó al consulado que lleve a cabo una investigación rigurosa por parte de la autoridad correspondiente para el pleno esclarecimiento de los hechos.

“El personal del consulado ha estado en contacto con los familiares del señor Villegas para brindarles la asesoría legal y acompañamiento que requieran”, indicó en un mensaje en redes sociales.

¿Por qué un agente del ICE disparó contra Silverio Villegas?

“Intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto. Tanto el agente como el sujeto recibieron atención médica de inmediato y fueron trasladados a un hospital local”, explicó ICE en un comunicado.

La muerte del hombre, que las autoridades aseguran se encontraba en Estados Unidos de forma ilegal, fue certificada en el hospital, mientras que el agente sufrió “heridas graves y se encuentra estable”, según ICE.

¿Qué pasó en la redada contra migrantes en Chicago?

El incidente ocurrió en Franklin Park (Illinois), un suburbio al oeste de la ciudad de Chicago, cerca del Aeropuerto Internacional O’Hare.

“Los videos virales en redes sociales y los activistas que incitan a los migrantes indocumentados a resistirse a las fuerzas del orden no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la de nuestros agentes y la de las personas detenidas”, dijo al respecto la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

El ICE ha realizado un mayor número de arrestos y redadas migratorias en la ciudad -así como en el resto del estado de Illinois- como parte de su Operación Midway Blitz. EFE

Según dijeron fuentes locales y colectivos sociales de Chicago a EFE, ICE ha realizado un mayor número de arrestos y redadas migratorias en la ciudad -así como en el resto del estado de Illinois- como parte de su Operación Midway Blitz.

Sin embargo, la magnitud del despliegue ha sido, por el momento, mucho más limitada de lo que prometió el presidente estadounidense, Donald Trump, con sus amenazas el pasado fin de semana, y que hacían presagiar incluso el envío de la Guardia Nacional de Estados Unidos, como ocurrió previamente en Los Ángeles y en Washington D. C.

Trump se mofa de deportaciones

“Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana… Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA”, publicó Trump en Truth Social el sábado pasado con una imagen de sí mismo creada por inteligencia artificial simulando la película ‘Apocalypse Now’.

No obstante, los residentes de Chicago y sus alrededores se mantienen atentos a la presencia de agentes y vehículos del ICE en toda el área, reportando la actividad a líneas directas y perfiles en redes que monitorizan las redadas.

Este viernes, Trump anunció que Memphis, en el estado de Tennessee, será la próxima ciudad a la que enviará tropas de la Guardia Nacional como parte de su campaña contra el “creciente crimen” en las calles, aunque advirtió que “habría preferido ir a Chicago”.

Con información de EFE