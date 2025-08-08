Mmm… se les antoja ir a EU: Messi, Milei y el Mundial 2026 crean boom de argentinos

Su pasión por el futbol no ha cambiado; lo que sí cambió es la fuerte apreciación del peso argentino el año pasado. (Foto: El Financiero)

Francisco González Galé no esperaba sentirse como en casa cuando cumplió el deseo de sus hijos a principios de este año y viajó desde Buenos Aires a Walt Disney World, en Orlando.

Este abogado argentino de 46 años solía visitar Estados Unidos una vez cada dos años, pero en 2025 ya ha estado dos veces.

“Fui a Disney cinco o seis veces desde los noventa hasta hoy. Pero nunca vi tantos argentinos”, dijo González Galé. “Eran todos argentinos”.

¿Por qué EU se está convirtiendo en destino favorito de los argentinos?

Sus compatriotas están viajando en masa a Estados Unidos este año, contrarrestando una tendencia general de desaceleración del turismo internacional en el país, incluso antes de que la Copa Mundial de la FIFA del año que viene atraiga a más argentinos.

El fortalecimiento de la moneda desde que el presidente Javier Milei asumió el cargo, combinado con la fiebre futbolística por la celebración en Estados Unidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA —un anticipo del gran evento de 2026— ha provocado un auge de los viajes.

Más de 413 mil argentinos visitaron Estados Unidos en los primeros seis meses del año, un aumento de casi 23 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024 y, por lejos, el mayor incremento entre los 20 países principales, según la Administración para el Comercio Internacional de Estados Unidos.

Mundial 2026 y Messi atraen a argentinos a EU

Dado que Estados Unidos es coanfitrión del mayor evento deportivo del mundo junto con México y Canadá el año que viene —probablemente el último torneo del héroe nacional Lionel Messi—, existe la esperanza de que la nación apasionada por el futbol pueda ayudar a compensar algunas deficiencias en otros ámbitos, ya que turistas de países como Francia y Alemania están dejando de visitar Estados Unidos en parte debido a las políticas del presidente Donald Trump.

En junio, un número casi récord de argentinos viajó a ver a los dos clubes más importantes del país —River Plate y Boca Juniors— disputar el Mundial de Clubes, e incluso organizaron grandes concentraciones en las playas de Miami.

Su pasión por el futbol no ha cambiado; lo que sí cambió es la fuerte apreciación del peso argentino el año pasado, que aumentó su poder adquisitivo en dólares e hizo que viajar al extranjero sea mucho más asequible.

Paula Costa notó el auge de argentinos. Su restaurante Bunbury, en Miami, perdió clientes el año pasado debido al aumento de los alquileres y el costo de vida en la zona. Pero afirma que ahora hasta la mitad de sus clientes en una noche cualquiera son argentinos. Costa organiza la “noche argentina”, que se ha convertido en un evento muy popular.

“Cada vez que publicamos el evento en Eventbrite, se agota enseguida, explota”, afirma esta argentina radicada en Miami. “A veces tenemos que cancelar invitados porque alcanzamos nuestra capacidad máxima, que es de 230 personas”.

¿Cómo ayudó Milei a que la cifra de argentinos en EU creciera?

Las políticas económicas de Milei provocaron la apreciación del peso frente al dólar el año pasado, lo que proporcionó a los argentinos un nuevo poder adquisitivo que se tradujo en un auge de las ventas de viviendas, automóviles y vuelos internacionales.

El número total de argentinos que viajan al extranjero ha crecido casi 60 por ciento este año, hasta cerca de 11 millones, lo que equivale a aproximadamente una cuarta parte de la población del país.

Las principales aerolíneas, entre ellas Delta Air Lines Inc. y American Airlines Group Inc., planean aumentar el número de vuelos disponibles con destino a EU este año.

Trump y Milei, aliados cercanos, acordaron recientemente permitir que Argentina entre en el proceso de evaluación para ser considerada en el programa de exención de visa de EU.

Los turistas argentinos contrastan con los de ciudadanos coreanos, holandeses e irlandeses, que viajan menos a Estados Unidos, en parte debido a la incertidumbre económica mundial y a la creciente animadversión hacia las políticas de la Casa Blanca.

Se prevé que la caída del turismo en EU se traduzca en una pérdida de ingresos de 12 mil millones de dólares este año.