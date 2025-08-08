Llaman a paralizar Francia por retiro de 2 días feriados

En redes sociales se convocaron protestas en Francia debido a que quieren retirar dos días feriados.

Una consigna radical –“Bloquons tout!”, ¡Bloqueemos todo!– recorre las redes sociales con la promesa de encender una nueva “revolución a la francesa” el 10 de septiembre.

La protesta, convocada por grupos anónimos a través de TikTok, Telegram y Facebook, propone paralizar el país con bloqueos, boicots y desobediencia civil.

¿El motivo? El gobierno quiere quitar dos días festivos. Y en Francia eso es motivo suficiente para iniciar una insurrección.

Los días en disputa son el 8 de mayo, que conmemora la victoria aliada sobre el nazismo, y el lunes de Pentecostés. La idea es eliminarlos para ahorrar tiempo laboral, en un paquete para recortar 43 mil 800 millones de euros del gasto público.

Para muchos ciudadanos, la propuesta es un insulto. “Nos quitan la memoria y el descanso, como si fuéramos piezas de una máquina”, dice Clara, enfermera y miembro del colectivo Les Essentiels, que impulsa la protesta desde mediados de julio.

El mensaje se ha viralizado. Los organizadores llaman a bloquear puertos, gasolineras, supermercados, y dejar de pagar impuestos. Todo, sin líderes ni sindicatos.

Asegura el movimiento que no tiene filiación política, pero es alimentado con entusiasmo por los extremos. La izquierda radical y la derecha nacionalista coinciden: no se toca el calendario. “Vamos a dejar de producir, dejar de consumir y dejar de obedecer”, advierte uno de los videos más compartidos.

La atmósfera recuerda al caos de hace un año, cuando se decretó la reforma de pensiones que subió la edad de jubilación de 62 a 64 años, que provocó incendios y huelgas.

Ahora, con dos días menos de descanso en el horizonte, el descontento vuelve a tomar forma.

“El gobierno no entiende lo que significa un feriado para un francés”, comentó Jérôme Rodrigues, figura de los chalecos amarillos. “No es ocio, es dignidad”.

El primer ministro François Bayrou minimizó el asunto: “Las redes sociales no representan a la mayoría”.

En palabras del analista Dominique Reynié, citado por France Info: “El riesgo no es sólo una protesta, sino una fractura entre el pueblo y el poder que se vuelva irreconciliable. Francia no ha olvidado cómo hacer historia en las calles”.

Y si esta vez la revolución comienza por dos días feriados, nadie debería sorprenderse.

El próximo 10 de septiembre tal vez sea una fecha que no llegue a trascender. O el comienzo de una temporada violenta en la que trabajar se vuelva, una vez más, una provocación intolerable.