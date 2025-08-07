Jueza frena construcción del centro de detenciones Alcatraz de los Caimanes

Una juez frenó la construcción del centro de detenciones para migrantes que impulsó Trump. (EFE)

Un tribunal federal detuvo de forma temporal, el jueves, la construcción de un centro de detención de migrantes en los Everglades de Florida. Grupos conservacionistas denunciaron que las agencias estatales y federales violaron la ley ambiental al acelerar la construcción dentro de un área ecológicamente sensible.

La jueza Kathleen Williams, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, emitió una orden de restricción temporal. Determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la División de Gestión de Emergencias de Florida probablemente violaron la Ley Nacional de Política Ambiental al no realizar una revisión adecuada del impacto ecológico.

La orden detiene las obras en la instalación que el fiscal general del estado, James Uthmeier, denominó “Alcatraz de los Caimanes”.

¿Las personas detenidas en Alcatraz de los Caimanes saldrá libre?

El centro se ubica en un pequeño aeropuerto rodeado por la Reserva Nacional Big Cypress. Aunque el ICE ya trasladó migrantes al sitio y realizó vuelos de deportación, la orden permite que los detenidos permanezcan allí, pero prohíbe cualquier nueva construcción durante dos semanas.

Los grupos Amigos de los Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica solicitaron una orden judicial acelerada. Argumentaron que el gobierno actuaba a un “ritmo vertiginoso” y que se requería la intervención del tribunal para evitar daños irreversibles a un entorno ecológico frágil.

La orden del jueves prohíbe específicamente trabajos como pavimentación e instalación de iluminación, mientras continúa la audiencia sobre la solicitud de una orden judicial preliminar, prevista para el próximo martes.

Además, los demandantes pidieron al tribunal que detenga el ingreso de nuevos detenidos a la instalación.

“Ha sido un largo camino, pero estamos agradecidos de que no se realizarán más construcciones dañinas hasta que concluya esta audiencia”, declaró Tania Galloni, abogada gerente de la oficina regional de Florida en Earthjustice.

¿Cuáles son los argumentos de los activistas ambientales contra Alcatraz de los Caimanes?

Según la demanda, el sitio de la pista de aterrizaje está compuesto en más de un 96 por ciento por humedales y se encuentra rodeado de hábitats protegidos a nivel federal para especies en peligro de extinción o amenazadas, como la pantera de Florida.

La impugnación presentada por los ambientalistas en el marco de la Ley Nacional de Política Ambiental abre un nuevo frente contra la agenda migratoria del presidente Donald Trump.

En junio, la División de Gestión de Emergencias de Florida tomó control de la pista de aterrizaje en coordinación con el DHS, como parte de un esfuerzo promovido por Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, para cumplir con una cuota de 3 mil arrestos diarios.

Trump visitó el lugar en julio, acompañado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la secretaria del DHS, Kristi Noem.

Los grupos están representados por Earthjustice, el bufete Coffey Burlington PL y el Centro para la Diversidad Biológica.