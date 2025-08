Trump firma orden ejecutiva para aplicar pruebas fitness en escuelas: ¿De qué van esos ejercicios?

El presidente estadounidense Donald Trump restableció este jueves la Prueba Presidencial de Aptitud Física para los niños estadounidenses, un elemento básico de las escuelas públicas durante décadas que medía la salud y el atletismo de los jóvenes con carreras de 1.6 kilómetros, abdominales y ejercicios de estiramiento.

“Esta es una tradición maravillosa y la estamos recuperando”, dijo Trump sobre la prueba de aptitud física que comenzó en 1966, pero que se eliminó gradualmente durante la administración Obama.

Una orden ejecutiva que firmó el jueves también revitaliza el consejo nacional de deportes, que el presidente dotó de atletas, tanto antiguos como actuales, y otras figuras del mundo del deporte. Varios atletas destacados se unieron a Trump y a altos funcionarios de la administración, incluyendo aliados como su amigo y golfista profesional Bryson DeChambeau; y otros que han generado controversia, como el ex linebacker de los New York Giants, Lawrence Taylor, quien está registrado como delincuente sexual.

Se trata del último impulso deportivo de Trump, un ávido golfista que sigue fascinado con el mundo del deporte. Jugó béisbol en la preparatoria y juega al golf casi todos los fines de semana. Gran parte de sus viajes nacionales este año, no relacionados con partidos de golf en sus clubes de Florida, Nueva Jersey y Virginia, se centraron en asistir a eventos deportivos, como el Super Bowl, las 500 Millas de Daytona y los partidos de la UFC.

“Siempre me encantó el deporte. Era bueno en los deportes”, dijo Trump. “Cuando estás realmente concentrado en el deporte, no piensas en nada más. Hasta cierto punto, esta es una de las razones por las que me gusta el golf. Te permite desconectar un par de horas”.

El anuncio también se produjo mientras Trump prepara a Estados Unidos para albergar la Ryder Cup de 2025, la Copa Mundial de la FIFA de 2026 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2028. A principios de este mes, firmó una orden ejecutiva diferente que exige a las autoridades federales aclarar si los atletas universitarios pueden ser considerados empleados de las universidades en las que juegan.

Trump anunció este jueves que el consejo, conocido formalmente como el Consejo Presidencial de Deportes, Aptitud Física y Nutrición, también abordará diversos temas relacionados con el atletismo universitario, como el portal de transferencias, que ha facilitado el cambio de universidad. El consejo, que tendrá hasta 30 miembros, también desarrollará los criterios para el Premio Presidencial de Aptitud Física. La prueba de aptitud física será administrada por su secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr.

En la prueba, los niños debían correr y realizar abdominales, dominadas o flexiones, y una prueba de sentarse y alcanzar objetos, pero el programa cambió en 2012. Evolucionó al Programa de Aptitud Física Juvenil, que, según el gobierno, «dejó de reconocer el rendimiento atlético para convertirse en un indicador de la salud de los estudiantes». La entonces primera dama Michelle Obama también promovió su iniciativa «Let’s Move», centrada en reducir la obesidad infantil mediante la dieta y el ejercicio.

La Prueba de Aptitud Física Juvenil, según un sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos actualizado por última vez en 2023, pero que sigue en línea el jueves, “minimiza las comparaciones entre niños y, en cambio, apoya a los estudiantes en su búsqueda de objetivos personales de aptitud física para una salud de por vida”.

¿Qué deportistas se unieron a Trump en el evento?

Entre quienes se unieron a Trump el jueves, además de DeChambeau y Taylor, estaban el pateador de los Kansas City Chiefs, Harrison Butker; la golfista sueca Annika Sorenstam; y el director de contenido de la WWE, Paul “Triple H” Levesque, yerno de la secretaria de Educación de Trump, Linda McMahon.

Taylor, quien ha compartido escenario con Trump en mítines de campaña, se declaró culpable en Nueva York en 2011 de un delito menor de conducta sexual inapropiada. Fue sentenciado a seis años de libertad condicional y se le ordenó registrarse como delincuente sexual. Fue arrestado en 2021 en el condado de Broward, Florida, y acusado de no reportar un cambio de residencia como delincuente sexual. Posteriormente, se declaró inocente de un cargo modificado, se le ordenó pagar $261 en costas judiciales y el caso se cerró, según consta en los registros judiciales.

“Estoy orgulloso de estar en este equipo”, dijo Taylor al tomar brevemente el micrófono durante la firma. “No sé por qué, no sé qué se supone que hagamos, pero estoy aquí para servir. Y estoy aquí para servirles”.

La NFL se distanció de los comentarios que Butker hizo el año pasado durante un discurso de graduación en una universidad de Kansas, cuando afirmó que la mayoría de las mujeres que se graduaban probablemente estaban más entusiasmadas con casarse y tener hijos que con incorporarse al mercado laboral, y que algunos líderes católicos estaban “imponiendo peligrosas ideologías de género a la juventud estadounidense”. Butker también criticó duramente el Mes del Orgullo y la postura del presidente demócrata Joe Biden sobre el aborto.

Posteriormente, Butker formó un comité de acción política diseñado para alentar a los cristianos a votar por lo que el PAC describe como “valores tradicionales”.

Sorenstam enfrentó reacciones negativas por aceptar la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Trump el 7 de enero de 2021, un día después de que alborotadores, impulsados por las falsas afirmaciones de Trump sobre su derrota electoral ante Biden, irrumpieran en el Capitolio en Washington.

Otras figuras destacadas del atletismo forman parte del consejo, pero no asistieron al evento del jueves. Entre ellas se encuentran los golfistas retirados Jack Nicklaus y Gary Player, el exmariscal de campo de los Dallas Cowboys Tony Romo, el corredor de los Philadelphia Eagles Saquon Barkley, la leyenda del hockey Wayne Gretzky y Roger Goodell, comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

El regreso de los exámenes generó reacciones encontradas entre algunos de los que estudian ejercicio.

Trump está priorizando la actividad física, algo que es bienvenido, pero una prueba por sí sola no mejorará la salud de los niños estadounidenses, afirmó Laura Richardson, profesora de kinesiología de la Universidad de Michigan. El examen es solo un punto de partida que debería complementarse con clases para ayudar a todos los estudiantes a mejorar, añadió.

“No se trata solo de que con una puntuación estés condenado”, dijo Richardson, cuya docencia se centra en la obesidad. “Sino que con una puntuación podemos idear un programa que realmente contribuya a la mejora”.