Donald Trump ‘se enferma’ de aranceles: Anuncia tarifas contra medicamentos de hasta el 200%

El presidente Donald Trump dijo que pondrá aranceles a los medicamentos tan pronto como a fines de mes y que las tarifas a los semiconductores también podrían llegar pronto, sugiriendo que esos impuestos a las importaciones podrían aplicarse junto con amplias tasas “recíprocas” establecidas para su implementación el 1 de agosto.

“Probablemente a fin de mes, comenzaremos con un arancel bajo y les daremos a las farmacéuticas un año aproximadamente para desarrollarlo, y luego aplicaremos un arancel muy alto”, dijo Trump a los periodistas este martes 15 de julio cuando regresaba a Washington después de asistir a una cumbre sobre inteligencia artificial en Pittsburgh.

Trump también dijo que su cronograma para implementar aranceles a los semiconductores era “similar” y que era “menos complicado” imponer tarifas a los chips, sin proporcionar detalles adicionales.

En una reunión de gabinete a principios de este mes, Trump anunció que planeaba imponer un arancel del 50 por ciento al cobre en las próximas semanas y que preveía que los aranceles a medicamentos aumentaran hasta un 200 por ciento tras dar a las empresas un año para que repatriaran la producción a Estados Unidos. Trump ya anunció investigaciones sobre medicamentos bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, argumentando que una avalancha de importaciones extranjeras amenazaba la seguridad nacional.

Aun así, cualquier arancel podría afectar inmediatamente a farmacéuticas como Eli Lilly & Co., Merck & Co. y Pfizer Inc., que producen medicamentos en el extranjero, y podría aumentar los costos para los consumidores estadounidenses. Lo mismo ocurre con los planes de Trump de imponer aranceles a los semiconductores, que se espera que afecten no solo a los chips, sino también a productos populares como las computadoras portátiles y los teléfonos inteligentes de Apple Inc. y Samsung Electronic Co.

La amenaza se produjo después de que Trump, en los últimos días, enviara cartas a varios socios comerciales dictando unilateralmente las tasas de aranceles sobre numerosas importaciones, al tiempo que mantenía que continuaría las negociaciones.

El martes por la mañana, Trump anunció un acuerdo con Indonesia que reduce la tasa del 32 por ciento anunciada en una de las cartas al 19 por ciento. Indonesia acordó comprar 15 mil millones de dólares en energía estadounidense, 4 mil 500 millones de dólares en productos agrícolas y 50 aviones Boeing Co. como parte del acuerdo, según informó Estados Unidos.

Trump predijo el martes que podría alcanzar “dos o tres” acuerdos comerciales con países antes de implementar sus llamados aranceles recíprocos antes de que se implementen el 1 de agosto, y dijo que un acuerdo con India estaba entre los más probables.

Trump dijo a los periodistas que Estados Unidos estaba involucrado en discusiones sustanciales con entre cinco y seis países, pero que no estaba necesariamente inclinado a finalizar acuerdos simplemente dictando una tasa arancelaria.

“Diría que India, y tenemos un par más, pero tengo que decirles que, en general, estoy muy contento con las cartas”, dijo Trump.

El presidente también dijo que probablemente impondría un arancel estándar de “probablemente un poco más del 10 por ciento” a los países más pequeños que no recibieran tarifas personalizadas.

El martes por la mañana, Trump anunció que representantes de la Unión Europea, que enfrenta un arancel del 30 por ciento, se reunirían con negociadores estadounidenses esta semana. Tras regresar de Pittsburgh, Trump indicó que, si bien algunos países, como Corea del Sur, habían mostrado su disposición a “abrir” el comercio tras sus amenazas, otros, como Japón, no lo habían hecho.

Trump también desestimó las preocupaciones de que su amenaza a principios de la semana de imponer aranceles “secundarios” a los socios comerciales rusos si Moscú no aceptaba un alto el fuego con Ucrania podría afectar a los consumidores estadounidenses, incluso cuando los expertos advirtieron que el presidente corría el riesgo de aumentar los costos de la energía con su plan.

“No lo creo. Creo que todo esto va a desaparecer”, dijo Trump.