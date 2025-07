¡Pelea, pelea! Trump dice que planea organizar un evento de UFC en la Casa Blanca

¿El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está emocionado tras la aprobación de su ‘gran y hermoso’ plan fiscal? El mandatario estadounidense adelantó que organizará una pelea de UFC en la Casa Blanca en los próximos meses.

Dicho evento sería uno de los que realizará para conmemorar el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos el próximo año.

“Cada uno de los campos de batalla y sitios históricos de nuestros parques nacionales van a tener eventos especiales en honor de los 250 años de Estados Unidos. Vamos a tener una pelea de la UFC en los terrenos de la Casa Blanca”, dijo Trump durante el evento ‘América 250’ en la feria del estado de Iowa, según CNN.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó dichos planes y aseguró que el presidente de EU “habla muy en serio”.

Hasta el momento no se han dado más detalles al respecto de dicho evento, pero hace un mes, Donald Trump asistió a una pelea de la UFC en Newark, Nueva Jersey, por lo que se convirtió en el primer presidente en funciones en ir a un evento así.

¿Qué sabemos de los festejos por el 250 aniversario de la Independencia de EU?

En la víspera del feriado del 4 de julio, Trump dijo que “no podría haber mejor regalo de cumpleaños para Estados Unidos que la fenomenal victoria que logramos hace apenas unas horas, cuando el Congreso aprobó el gran y hermoso proyecto de ley para hacer a Estados Unidos grande otra vez”.

El presidente planea firmar la iniciativa de ley este viernes durante un picnic en la Casa Blanca, mientras bombarderos furtivos y aviones de combate que participaron en recientes ataques en Irán vuelan sobre el lugar, una síntesis simbólica de la fuerza abrumadora que ha desplegado para remodelar Washington y el país.

“Hemos salvado a nuestro país”, afirmó después de subir al escenario, levantando los puños mientras el cantante Lee Greenwood entonaba el himno de campaña de Trump “God Bless the USA”.

Además de los recortes de impuestos, el plan fiscal aumenta la financiación para deportaciones, mientras reduce la asistencia médica y alimentaria para personas de bajos ingresos.

El evento en el recinto ferial del estado de Iowa en Des Moines fue el acto inaugural de una fiesta de cumpleaños de un año de duración para conmemorar dos siglos y medio de independencia estadounidense.

Los planes culminarán el próximo año en el complejo de monumentos National Mall de Washington, con exhibiciones de cada estado.

¿Qué dijo Trump sobre su ‘gran y hermoso’ plan fiscal?

Trump criticó la postura de los congresistas demócratas, que, a su juicio, con su voto en contra, ratificaron su desacuerdo con su agenda política.

“De todas las cosas que les hemos dado, no votarían solo porque odian a Trump, pero yo también los odio (...) No los soporto porque realmente creo que odian nuestro país”, añadió.

El acto tuvo lugar el mismo día que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, otorgó el visto bueno para aprobar su plan fiscal con 218 votos a favor y 214 en contra.

Este proyecto de ley busca hacer permanentes las deducciones fiscales que aprobó el presidente en su primer mandato y contempla importantes recortes presupuestarios que afectarán a programas como Medicaid, además de aumentar las partidas para seguridad fronteriza y defensa.

*Con información de agencias