¿EU ‘vigilará' el Canal de Panamá? Esto sabemos de los ejercicios militares conjuntos que realizarán

¿Estados Unidos colaborará para proteger al Canal de Panamá? El ministerio de Seguridad Pública de Panamá y la embajada estadounidense anunciaron un ejercicio militar conjunto en los próximos días.

Se trata del ejercicio militar conjunto Panamax 2025 para ensayar la protección y defensa del Canal de Panamá.

Dicha colaboración se debe a que EU y Panamá serán coanfitriones de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica (CENTSEC), que se llevará a cabo en Panamá del 8 al 10 de abril.

¿Qué sabemos de las operaciones de seguridad en Panamá?

“A través del CENTSEC se busca promover y facilitar el diálogo y la cooperación entre los socios regionales de seguridad, enfocados en desafíos y objetivos comunes. La conferencia de este año se centrará en la defensa de la región mediante operaciones conjuntas y ciberseguridad”, dice el comunicado.

Además de la conferencia, habrá participación del Departamento de Defensa de EU y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá para realizar entrenamientos con el fin de fortalecer las capacidades de seguridad conjuntas.

Para las operaciones, llegarán a Panamá tripulaciones de cuatro aviones F-18 Hornets, un avión C-130 Hércules y un avión P-8 Poseidón, buques USS Chosin y USS Normandy, y el buque Kimball de la Guardia Costera.

China expresa su molestia por acuerdo en el Canal de Panamá

Estados Unidos dijo que está ‘al tanto’ del descontento de China ante el posible acuerdo para que dos puertos del Canal de Panamá sean transferidos a un conglomerado estadounidense.

Medios estadounidenses informaron que la venta por parte del grupo hongkonés CK Hutchinson a la estadounidense BlackRock de las participaciones de los puertos panameños de Balboa y Cristóbal se retrasará más allá del 2 de abril ante las reticencias de Beijing.

“No es de extrañar que el PCCh (Partido Comunista de China) esté molesto con esta adquisición, que reducirá su control sobre el área del Canal de Panamá”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

El multimillonario Li Ka-shing, el magnate más famoso de Hong Kong, no seguirá adelante con la esperada firma la próxima semana de un controvertido acuerdo para vender sus puertos del Canal de Panamá a un consorcio que incluye a BlackRock Inc., según medios.

La empresa insignia de Li, CK Hutchison Holdings, no firmará el acuerdo previsto, pero eso no significa que la venta se haya cancelado, informó el South China Morning Post, citando una fuente que no identificó.

Aún quedan por decidir detalles importantes debido a la complejidad de la transacción, dijo. Los medios de comunicación locales, incluido Sing Tao, también informarán de que el acuerdo no se firmaría.

CK Hutchison vendería 43 instalaciones, incluyendo los puertos de Balboa y Cristóbal, a ambos lados del Canal de Panamá, el cual conecta los océanos Atlántico y Pacífico. El conglomerado de Hong Kong obtendría más de 19 mil millones de dólares si la transacción se lleva a cabo.

La operación se ha convertido en uno de los más complicados geopolíticamente para el empresario de 96 años.

Los dos principales usuarios del canal de Panamá son EU y China, y a Pekín le preocupa que la venta de los puertos pueda amenazar los intereses navieros y comerciales del país.

*Con información de Bloomberg y EFE