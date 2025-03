EU no cede ante China: Senador dice que seguirán los aranceles hasta que termine el tráfico de fentanilo

Un senador estadounidense dijo, tras reuniones con altos funcionarios chinos, que Beijing necesitaba tomar medidas para detener el flujo de precursores de fentanilo a Estados Unidos antes de continuar las conversaciones sobre comercio y el fin de los aranceles.

“Será difícil tener una conversación sobre aranceles y barreras no arancelarias hasta que se resuelva el problema del precursor del fentanilo”, dijo Steve Daines, republicano de Montana, en una entrevista telefónica con Bloomberg News este domingo 23 de marzo.

Daines, quien fue intermediario del presidente Donald Trump durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China durante su primer mandato, se reunió en Pekín con líderes chinos, entre ellos el primer ministro Li Qiang, el viceprimer ministro He Lifeng y el viceministro de Asuntos Exteriores Ma Zhaoxu. Afirmó que China comprende la solicitud de Estados Unidos de no solo frenar, sino detener el flujo de precursores de fentanilo a ese país.

“La postura del presidente Trump fue escuchada con claridad y los chinos la entendieron”, dijo Daines. “La entendieron y esperamos que se tomen medidas decisivas para detener el flujo de estos precursores”.

Trump ha intensificado su guerra comercial con China desde su regreso al cargo, imponiendo un nuevo arancel del 10 por ciento a los productos chinos en febrero y añadiendo otro 10 por ciento en marzo. China respondió con gravámenes a una serie de productos agrícolas estadounidenses y suspendió las importaciones de soja de tres entidades estadounidenses.

Las autoridades chinas afirman que Estados Unidos no ha detallado las medidas que se espera que tomen para remediar su papel en el tráfico ilegal de fentanilo, que Trump citó como motivo de los aranceles. El equipo de Trump rechaza esta afirmación y afirma que espera que el Diario del Pueblo publique un artículo de portada condenando el tráfico de fentanilo y que Pekín condene a muerte a los contrabandistas.

Daines dijo que el próximo paso serán las conversaciones entre las dos administraciones y una posible reunión entre el presidente Xi Jinping y Trump antes de fin de año.

“Ambas partes desean tener la reunión de alto nivel. Simplemente aún no hay fecha”, dijo.

¿Qué sabemos de la visita de Xi Jinping a Estados Unidos?

Donald Trump ha manifestado reiteradamente su voluntad de reunirse con Xi Jinping, diciendo la semana pasada que el líder chino visitará Washington en un “futuro no muy lejano”, aunque Beijing respondió diciendo que no tenía “ninguna información” para compartir.

El primer ministro Li afirmó durante su reunión con Daines el domingo que el desarrollo y la prosperidad de ningún país se pueden lograr mediante la imposición de aranceles, sino únicamente mediante la apertura y la cooperación, según la agencia oficial de noticias Xinhua. Li reiteró que en una guerra comercial nadie sale ganando y expresó su deseo de que Estados Unidos y China puedan comunicarse con franqueza, fomentar la confianza y profundizar la cooperación práctica.

Daines, quien trabajó en China y Hong Kong en la década de 1990 como ejecutivo de Procter & Gamble Co., estuvo acompañado en su reunión con Li por altos ejecutivos estadounidenses que visitaban Pekín para el Foro Anual de Desarrollo de China. Entre ellos se encontraban el director ejecutivo de FedEx Corp., Raj Subramaniam, y el vicepresidente sénior de Boeing Co., Brendan Nelson, además de altos funcionarios de Cargill Inc., Pfizer Inc. y Qualcomm Inc.

Además del fentanilo, Daines dijo que también planteó la cuestión de las licencias de exportación vencidas para los productores de carne de res estadounidenses que requieren renovación.

Daines también dijo que le gustaría organizar una delegación bipartidista de senadores estadounidenses a China a finales de este año, después de que David Perdue sea confirmado como embajador en el país.