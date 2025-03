Bukele planea seguir comprando bitcoins, pese al acuerdo con el FMI

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que su gobierno continuará comprando Bitcoin incluso después de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI) que se esperaba que detuviera la acumulación de la moneda digital.

“No, no se detiene”, escribió Bukele en X , en referencia a los rumores sobre el fin de las compras de Bitcoin por parte del gobierno.

“Si no se detuvo cuando el mundo nos condenó al ostracismo y la mayoría de los ‘bitcoineros’ nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro”, agregó Bukele.

Las desafiantes publicaciones se producen después de que el directorio ejecutivo del FMI aprobara el 26 de febrero un fondo ampliado de 40 meses por 1.400 millones de dólares para El Salvador. En su informe sobre el programa , publicado el lunes, el FMI dijo que, como parte del acuerdo, el país se había “comprometido a no acumular Bitcoin y a no emitir ni garantizar ningún tipo de deuda pública indexada o denominada en Bitcoin o instrumentos tokenizados”.

Sin embargo, desde que se cerró ese acuerdo, El Salvador ha añadido 12 Bitcoin a su fondo de reserva, según datos publicados por la Oficina de Bitcoin del gobierno, y compró el último el miércoles.

Un portavoz del FMI dijo que los recientes aumentos promocionados por la Oficina de Bitcoin eran “consistentes” con los objetivos establecidos en el acuerdo del FMI con El Salvador, pero no hizo comentarios sobre las declaraciones públicas de Bukele.

En respuesta a más preguntas, el FMI reiteró que “el gobierno se ha comprometido a desmantelar su participación en la billetera electrónica pública y a no acumular más bitcoins”.

Bukele presionó para que Bitcoin sea de curso legal en 2021 y anunció planes para comprar un Bitcoin al día. Desde entonces, después de una caída inicial, el precio de Bitcoin ha subido significativamente.

Según estimaciones de Bloomberg, el gobierno ha gastado aproximadamente 290 millones de dólares en adquirir bitcoins. La Oficina Bitcoin del país afirma que tiene 6.101 bitcoins, que ahora valdrían unos 540 millones de dólares.

Bukele ha parecido más un creador de tendencias desde que el presidente Donald Trump anunció sus planes de crear una reserva de criptomonedas en Estados Unidos el año pasado. El fin de semana pasado, Trump dijo que tiene la intención de seguir adelante con una reserva que contendría múltiples tokens criptográficos además de Bitcoin.

Pero el precio de Bitcoin ha caído significativamente en las últimas semanas en medio de un cambio más amplio hacia los activos de riesgo.

Antes de los comentarios de Bukele de esta semana, su gobierno parecía estar alejándose de algunos de los grandes planes que había establecido previamente.

En enero, el Congreso de El Salvador derogó un artículo de la ley que permitía pagar impuestos en Bitcoin y dio marcha atrás con la legislación anterior que lo había convertido en moneda de curso legal y obligatorio para las empresas aceptarlo como forma de pago.

Como parte del acuerdo con el FMI, el gobierno se comprometió a publicar los estados financieros de la billetera digital del país llamada Chivo, y las direcciones de todas las billeteras electrónicas frías propiedad del gobierno.