Trump acusa que Zelenski ‘juega a la Tercera Guerra Mundial’: Así fue su pelea en la Casa Blanca

El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, finalizó este viernes luego de un enfrentamiento entre ambos, mientras el republicano estadounidense acusó a su invitado de ser irrespetuoso y de “estar jugando con la Tercera Guerra Mundial”.

La reunión entre Trump y Zelenski terminó también sin la firma de un esperado acuerdo económico relacionado con minerales y tierras raras de Ucrania.

La cita en la Casa Blanca contemplaba dos comparecencias públicas. Una primera al inicio del encuentro en el Despacho Oval y una conferencia de prensa conjunta tras su reunión y el almuerzo, pero la agenda se acortó después de que Trump le recriminara a Zelenski haberle faltado el respeto al país y considerara que no está listo para la paz. Ucrania ha estado en guerra desde febrero de 2022, tras la invasión rusa.

¿Por qué Trump le gritó a Zelenski y en qué terminó la pelea en la Casa Blanca?

Esta fue la primera vez que Zelenski llegaba a Washington desde que Trump volvió a la Presidencia de EU el 20 de enero. El desencuentro se desató cuando advirtió a Trump y al vicepresidente, J.D. Vance, en contra del cierre de acuerdos con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

“Es una falta de respeto que vengas al Despacho Oval a intentar debatir esto ante los medios estadounidenses”, dijo Vance a Zelenski, mientras este, con el gesto serio y los brazos cruzados, intentaba responder entre los reproches de ambos.

El presidente ucraniano también había comentado ante las autoridades de Estados Unidos que tener un océano de por medio entre su país y Rusia no les libraba de verse afectados por unos problemas que, en el futuro, Washington también iba a sentir.

“Estamos tratando de solucionar un problema. No nos digas lo que vamos a sentir. No estás en posición de dictarnos lo que vamos a sentir”, contestó Trump en un tono cada vez más alto y enojado, dejándole claro al presidente de Ucrania que no tiene las “cartas” adecuadas para negociar.

A Zelenski también se le reprochó no haber agradecido lo suficiente la ayuda que Estados Unidos le ha dado, luego de recibir recursos y armamento durante el gobierno de Biden. El ucraniano intentó desmentir esa afirmación, y en la espiral de tensión mostrada ante las cámaras le recalcó que iba a ser difícil hacer un trato “porque las actitudes deben cambiar”.

El mandatario ucraniano había acudido a Washington para firmar precisamente un acuerdo económico, por el que Ucrania iba a compartir el 50 por ciento de los ingresos derivados de la explotación de sus recursos naturales como paso previo a un posible pacto de paz con Rusia, un compromiso que ha generado suspicacias en Kiev.

Trump acusa que Zelenski ‘juega con la Tercera Guerra Mundial’

Lo que al principio comenzó como una apacible conversación acabó degenerando en una tensa discusión ante los medios en el momento que empezó a aparecer la cuestión de los orígenes de la guerra de Rusia contra Ucrania y el respaldo que EU le ha dado a Zelenski.

“¿Crees que es respetuoso venir a la Oficina Oval de Estados Unidos de América y atacar a la administración que está tratando de evitar la destrucción de tu país?”, apuntó el vicepresidente, J.D. Vance.

Justo fue ese el momento en que Trump se sumó a las críticas y le comentó a Zelenski que no está en una posición idónea para hacer exigencias.

“No tienes suficientes tropas”, añadió Trump. “No puedes decirnos si quiero un alto el fuego o no. Estás faltando al respeto a nuestro país. Sé que no estás ganando”, ha declarado el presidente estadounidense en medio de constantes interrupciones.

“Te hemos dado el poder para que seas un tipo duro. O haces un trato o nos vamos. Ahora mismo no tienes las cartas en la mano. Estás jugando con las vidas de millones, estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso hacia este país”, acotó Trump.

Justo este viernes, el presidente de Ucrania acudió a esta reunión con Trump para hacer el compromiso como una vía para financiar la reconstrucción del país tras la guerra, mientras que Trump lo había descrito como una forma de compensar los miles de millones de dólares que Estados Unidos ya ha destinado en ayuda militar a ese país.

Pero Zelenski se fue de la Casa Blanca sin firmarlo, según confirmó después la Presidencia estadounidense.

Con información de Europapress.