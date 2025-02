Amenaza de bomba ‘paraliza’ vuelo de American Airlines: Avión aterrizó de emergencia en Roma

Un vuelo de la compañía American Airlines procedente de Nueva York y con destino Nueva Delhi tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Fiumicino en Roma debido a una presunta amenaza de bomba, informaron medios italianos este domingo 23 de febrero.

A primera hora de la tarde del domingo, mientras sobrevolaba el Mar Caspio, se hizo dar la vuelta al vuelo para aterrizar en Roma por una amenaza de bomba, sin que se hayan dado más detalles.

El vuelo AA292 aterrizó en el aeropuerto de Roma Fiumicino después de sobrevolar la región de Apulia (sur) y fue escoltado por aviones Eurofighter en su aproximación al aeropuerto romano.

Una vez que todos los pasajeros desembarcaron, se comenzaron a realizar los controles para detectar material explosivo, sin que por el momento se sepan los resultados.

American Airlines eligió la capital italiana para el aterrizaje de emergencia porque creía que tenía el personal de tierra adecuado para manejar la situación y asistir a los pasajeros, que se encontrarían en un destino diferente y muy lejano al que tenían planeado, informaron los medios.

A bordo había 199 pasajeros más los miembros de la tripulación. El vuelo había partido el sábado 22 de febrero a las 20:30 hora local del aeropuerto JFK de Nueva York.

Aún es seguro volar, dicen expertos tras avionazos de enero y febrero

Una serie de accidentes aéreos mortales ha empañado el excelente historial de la industria, irritando a los viajeros y generando preguntas sobre cómo puede responder el medio de transporte más seguro del mundo.

Las tragedias comenzaron en Navidad, cuando un avión de Azerbaijan Airlines se estrelló en Kazajistán y murieron 38 personas. Días después, un avión operado por Jeju Air Co. patinó por una pista en Corea del Sur y se estrelló contra un muro de hormigón, lo que provocó la muerte de 179 personas. Los dos accidentes convirtieron a 2024 en el año más mortal en la aviación comercial desde 2018, después de que en 2023 no se registraran víctimas mortales en grandes aviones de pasajeros.

Los desastres continuaron en 2025, con una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero del ejército estadounidense y un avión regional de American Airlines Group Inc. cerca de Washington el mes pasado que mató a 67 personas. Y el lunes 18 de febrero, un avión regional de Delta Air Lines Inc. se estrelló cerca de Toronto y volcó sobre su techo, aunque no hubo víctimas mortales.

Aparte de su concentración repentina y espeluznante, hay poco que una las catástrofes entre sí. Desde un choque con un pájaro y lecturas de altitud posiblemente erróneas hasta una supuesta descarga antimisiles y un clima nevado, cada accidente tiene su propio conjunto de circunstancias únicas. Eso, a su vez, hace que sea difícil señalar de inmediato qué reformas se deben abordar.

Y aunque la reciente serie de accidentes aéreos pueden ser anomalías estadísticas, siguen siendo alarmantes considerando que las aerolíneas comerciales de pasajeros de Estados Unidos han disfrutado de años sin un accidente fatal, dijo Kristy Kiernan, experta en seguridad y profesora asociada de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle.

“Quienes trabajamos en la industria cometeríamos un grave error si no aprovecháramos este momento para analizar nuestras premisas básicas y nuestra forma de operar”, afirmó Kiernan. “Contamos con un sistema de seguridad y procedimientos de mitigación de riesgos muy sólidos. ¿En qué aspectos fallaron? ¿En qué aspectos fallaron o hubo lagunas que simplemente no se habían manifestado hasta ahora? Es muy importante que lo hagamos”.

Hace apenas dos años, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional anunció 2023 como el “año más seguro para volar”, sin pérdidas de casco ni accidentes fatales que involucraran aviones de pasajeros.

Hassan Shahidi, director ejecutivo de la Flight Safety Foundation, dijo que no hay evidencia de que las tragedias indiquen riesgos sistémicos para los viajes aéreos. Sin embargo, los accidentes sí ponen de relieve que los reguladores, las aerolíneas y otros deben “redoblar sus esfuerzos” para garantizar que se implementen las medidas de seguridad adecuadas, incluida la capacitación adecuada, el personal adecuado y las herramientas y equipos modernos, dijo.

Viajeros preocupados por aumento de accidentes aéreos

Jeff Guzzetti, exjefe de investigación de accidentes de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, advirtió que los investigadores primero deben terminar sus investigaciones para identificar si existen posibles conexiones que pueden no estar claras hoy en día. Pero mientras los expertos en accidentes examinan los restos del avión, algunos viajeros están preocupados al abordar un avión por miedo a un accidente.

Sheron Yuen, una jubilada que vive en un suburbio de Detroit, dijo que pensaba que la seguridad mejoraría después de que una colisión en el aire cerca de Washington atrajera más atención sobre el tema.

“Pero después de ese incidente han ocurrido muchos más”, dijo en una entrevista desde el Aeropuerto Metropolitano del Condado Wayne de Detroit mientras esperaba un vuelo. Ahora, “tengo algunas dudas. Estoy un poco nerviosa, en realidad”.

Johnny Jet, fundador del sitio web de consejos de viaje JohnnyJet.com, dijo que ha visto que las consultas de los lectores sobre los peligros de los viajes aéreos prácticamente se han triplicado en los últimos meses.

Otros están menos preocupados. John Rose, director de riesgos y seguridad de la empresa de gestión de viajes Altour, dijo que no ha visto señales de que la demanda de viajes en avión disminuya como consecuencia de los accidentes aéreos. Al mismo tiempo, cada vez más clientes de la empresa están preguntando por sus protocolos de riesgo.

“Muchas organizaciones no consideran esto necesariamente como una cuestión de máxima urgencia porque no les ha sucedido nada en el pasado”, dijo.

Y John Cox, un expiloto de aerolínea que ahora es director ejecutivo de la consultora Safety Operating Systems, destacó que la aviación sigue siendo la forma más segura de viajar, a pesar de los accidentes recientes.

“Me subiré a un avión el jueves sin pensarlo dos veces”, dijo. “No encuentro ninguna correlación o conexión entre” los accidentes.

Con información de Bloomberg.