Uno de ellos quiere sacar a México del T-MEC: ¿Quiénes son los candidatos a reemplazar a Justin Trudeau?

Justin Trudeau renunció como primer ministro de Canadá, luego de admitir no ser la mejor opción para las elecciones, en referencia a las presiones de los últimos meses dentro del Partido Liberal.

Previamente, en diciembre pasado, la relación de Trudeau con su equipo de trabajo era tambaleante. La viceprimera ministra y ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, renunció, tras reconocer diferencias con el primer ministro.

Al presentar su renuncia, Trudeau afirmó que continuará como primer ministro hasta que se vote por un nuevo líder del Partido Liberal. Las elecciones se realizarán el 9 de marzo, luego, el 24 se reanudan las sesiones del Parlamento.

El Partido Liberal tendrá que prepararse para una elección en la que el Partido Conservador es el claro favorito para ganar, según las encuestas. La votación nacional está prevista para octubre, pero podría adelantarse.

A todo esto, ¿quiénes son los candidatos que podrían sustituir a Justin Trudeau como primer ministro de Canadá?

Ellos son los candidatos a primer ministro de Canadá, tras adiós de Trudeau

Uno de los personajes clave del futuro de Canadá es Mark Carney, quien ya recibió el respaldo de los altos mandos del gabinete de Trudeau.

Carney ha conseguido el apoyo de la ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly; del ministro de Medio Ambiente, Steven Guilbeault; del ministro de Energía, Jonathan Wilkinson, y del ministro de Trabajo, Steven MacKinnon.

Mark Carney tiene el respaldo de integrantes del gabinete de Justin Trudeau. (Bloomberg).

A la contienda electoral se suma Chrystia Freeland, la exministra de Finanzas que se unió a la carrera para ser primera ministra en enero.

Freeland, de 56 años, anunció su candidatura para el liderazgo del Partido Liberal en una publicación en las redes sociales y apuesta a que puede revertir la tendencia a la baja del partido gobernante en las encuestas.

Chrystia Freeland salió del gabinete de Trudeau en diciembre pasado. (Bloomberg). (Christopher Goodney/Photographer: Christopher Goodne)

Por último, está el conservador Pierre Poilievre, quien tiene amplias posibilidades de ser el próximo primer ministro de Canadá, según las encuestas.

Su plan se basa en “Canadá primero“, como respuesta a las amenazas de aranceles de Donald Trump y su insistencia en anexar a Canadá a Estados Unidos.

Pierre Poilievre es el líder de los conservadores.(Bloomberg).

¿Quién es Mark Carney?

Es un economista que fue gobernador del Banco de Inglaterra, del Banco de Canadá y presidente del Consejo de Estabilidad Financiera del G20.

Inició su carrera en Goldman Sachs para unirse al Ministerio de Finanzas canadiense. Se graduó en economía por la Universidad y estudió un posgrado en St Peter’s College, Oxford. Tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Oxford.

Como gobernador del Banco de Canadá, jugó un papel importante en ayudar a su país a evitar los peores efectos de la crisis económica del 2008.

De ser elegido como líder del Partido Liberal, Mark Carney enfrentaría su primer intento de ganar un cargo político.

Carney fue gobernador del Banco de Canadá y ayudó a evitar los peores efectos de la crisis de 2008.(Bloomberg). (Nathan Laine)

¿Quién es Chrystia Freeland?

Nació en Alberta. Su madre era ucraniana. Estudió historia y literatura rusa en Harvard. Allí se hizo amiga de Larry Summers, que luego se convirtió en secretario del Tesoro de Estados Unidos. Habla cinco idiomas, según su sitio web: inglés, francés, ucraniano, ruso e italiano.

Freeland se convirtió en periodista y ascendió rápidamente a puestos de responsabilidad en el Financial Times y el periódico canadiense Globe and Mail antes de cumplir los 35 años.

También ha escrito libros sobre el fin del comunismo en Rusia y la desigualdad de la riqueza. El último, titulado Plutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else (Plutócratas: el ascenso de los nuevos superricos globales y la caída de todos los demás), resultó ser su plataforma de lanzamiento hacia la política.

Fue reclutada por Trudeau y ganó un escaño en el parlamento en 2013, dos años antes de que él llevara a los liberales al poder. Encabezó la parte canadiense en la renegociación del acuerdo comercial de América del Norte durante el primer mandato de Donald Trump.

Ocupó una serie de puestos de alto perfil desde que Trudeau y los liberales llegaron al poder en 2015, incluidos los de ministra de Comercio, ministra de Asuntos Exteriores y ministra de Finanzas. Durante cinco años, Freeland también fue viceprimera ministra.

Freeland publicó un artículo de opinión en el que afirma que está a favor de aranceles de represalia contra EU. “Si el presidente Trump impone aranceles del 25 por ciento, nuestro contragolpe debe ser dólar por dólar, y debe ser preciso y dolorosamente dirigido”, escribió en el periódico Toronto Star.

Freeland trabajó con Trudeau. (Bloomberg). (Paige Taylor White/Bloomberg)

¿Quién es Pierre Poilievre?

France 24 describe a Pierre Poilievre como una persona ‘abrasiva’ de ‘ideas fuertes’ y lo han comparado con el presidente Trump.

En noviembre pasado, el conservador se dijo dispuesto a negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos que excluya a México. “Solo me preocupa Canadá, quiero poner a nuestro país primero. Estados Unidos es responsable del 60 por ciento de nuestro comercio. Tenemos más comercio con EU que con el resto del mundo. Haré lo que sea necesario para preservar y proteger esa relación por encima de las otras”, dijo Poilievre.

Estudió relaciones internacionales en la Universidad de Calgary. Creció en el seno de una familia adoptiva de profesores, tras ser abandonado por su madre cuando tenía 16 años.

Fue el diputado más joven del país, al entrar en la Cámara de los Comunes con solo 25 años cuando fue elegido por primera vez en 2004.

Poilievre destaca por sus declaraciones insultantes y por boicotear a los medios de comunicación. Un ejemplo es el del 30 de abril del 2023, cuando fue expulsado provisionalmente de la Cámara de los Comunes por insultar al primer ministro, al que calificó de “chiflado”.

Poilievre fue el diputado más joven del país, al entrar en la Cámara de los Comunes con solo 25 años cuando fue elegido por primera vez en 2004. (Bloomberg). (Cole Burston/Bloomberg)

En enero del 2024 propuso que la imposición de visa a México tras un fuerte aumento en las solicitudes de asilo.

Las visas son necesarias para “evitar más abusos del sistema de asilo, que agotan recursos que deben ayudar a aquellos con solicitudes de asilo legítimas”, dijo el miércoles 24 de enero el líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, en un comunicado.

En las últimas semanas, los conservadores de Canadá han visto cómo su ventaja en las encuestas sobre los liberales se ha reducido, ya que el partido gobernante está en proceso de encontrar al sustituto de Justin Trudeau.

La remontada ha provocado un cambio en el mensaje de Poilievre, que ahora presenta planes específicos para lidiar con Trump, en lugar de solo atacar al gobierno de Trudeau.

Con información de agencias.