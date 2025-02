Trump dice que es innecesario incluir a Zelenski en las negociaciones de paz

EU Leaders at European Council Meeting

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no era necesario que el presidente Volodímir Zelenski participara en las negociaciones para poner fin al conflicto con Rusia, manteniendo sus ataques contra el líder ucraniano.

Trump dijo a Fox News Radio que Zelenski había estado en reuniones durante tres años desde la invasión de Rusia en febrero de 2022 y hasta ahora no había logrado poner fin al conflicto.

“Para ser honesto, no creo que sea muy importante que esté en las reuniones”, dijo Trump. “Cuando Zelenski dijo que no lo habían invitado a una reunión, no era una prioridad porque hasta ahora hizo un pésimo trabajo en las negociaciones”.

Los comentarios indicaron que Trump seguirá adelante con su estrategia de negociar directamente con Rusia con o sin Ucrania. Habló con el presidente Vladímir Putin la semana pasada, y altos funcionarios estadounidenses se reunieron con sus homólogos rusos en Arabia Saudita esta semana. En la reunión no había ningún ucraniano presente.

Los comentarios trastocan aún más el enfoque del expresidente Joe Biden sobre el conflicto, que se centraba en la idea de “nada sobre Ucrania sin Ucrania”. Trump reiteró su creencia de que Biden y Zelenski podrían haber evitado que estallara la guerra.

“Cada vez que digo: ‘Oh, no es culpa de Rusia’, siempre me atacan, pero les digo que Biden dijo cosas equivocadas, Zelenski dijo cosas equivocadas, fueron atacados por alguien mucho más grande y mucho más fuerte”, dijo Trump. “Pero Rusia podría haber sido disuadida de eso fácilmente”.