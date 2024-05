Israel vs Hamás: ¿Quién es el oponente de Erdogan y por qué se está volviendo más popular en Turquía?

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, está bajo presión por su difícil acto de equilibrio con respecto a Israel, con un oponente cada vez más popular y vocal que pide el cierre de un sistema de defensa de la OTAN supuestamente utilizado para apoyar al Estado judío.

El político islamista Fatih Erbakan se sumó esta semana a quienes exigen el cierre de la instalación de radar de Kurecik. Erdogan ha negado que Israel tenga acceso a información de inteligencia de las instalaciones del sur de Turquía, que pueden detectar el lanzamiento de misiles desde la región, incluido Irán, para alertar a los sistemas de defensa europeos.

“Kurecik es una base de la OTAN y la inteligencia compartida con Estados Unidos y el Reino Unido se utiliza directamente para proteger a Israel”, dijo Erbakan, de 44 años, quien saltó a la fama después de abandonar una alianza con el Partido AK de Erdogan para registrar el tercer mejor resultado local en marzo. elecciones. “Esta base debe cerrarse”, dijo en una entrevista en Ankara.

El llamado de Erbakan, hijo del primer primer ministro islamista de Turquía, el fallecido mentor de Erdogan, Necmettin Erbakan, es el último desafío para el presidente mientras se esfuerza por equilibrar la membresía de Turquía en la alianza occidental de la OTAN con la oposición a Israel desde su base religiosa.

El papel de Erbakan en la política turca es mucho mayor que el tamaño de su partido: su reciente ascenso demuestra el atractivo de un movimiento popular islamista –y antiisraelí– que podría descarrilar el objetivo de Erdogan de extender su ya récord de dos décadas de gobierno.

Erdogan ha dicho anteriormente que estaría dispuesto a cerrar Kurecik en medio de una disputa con Estados Unidos sobre la adquisición de defensas aéreas rusas, pero es muy poco probable que lo haga ahora. Una medida así tensaría gravemente los vínculos con los aliados de la OTAN liderados por Estados Unidos que apoyan a Israel.

Al mismo tiempo, Turquía confirmó el jueves que detendría todo el comercio con Israel hasta que ese país permita un flujo ininterrumpido y suficiente de ayuda humanitaria a Gaza, después de que dos funcionarios familiarizados con el asunto dijeran que la pausa entró en vigor ese mismo día.

El presidente desestimó las acusaciones de que el ejército israelí podría tener acceso a la información obtenida por la instalación de radar, que Irán ha amenazado con atacar en caso de una guerra con el Estado judío. No se sabe si la instalación jugó un papel en la defensa en gran medida exitosa de Israel de unos 300 drones y misiles lanzados el mes pasado desde la República Islámica.

“El centro de radar en Kurecik no tiene ni puede tener ninguna relación, vínculo o contacto con ningún Estado que no sea la seguridad de nuestro país y nuestra alianza”, dijo Erdogan el 26 de abril, añadiendo que el Islam no tolera la “diseminación de mentiras”.

Truquía mantiene relaciones fluctuantes con Israel

Antes de que Israel invadiera Gaza en octubre, en respuesta al ataque mortal de Hamás a las comunidades del sur el 7 de octubre, Erdogan y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estaban explorando formas de aumentar la cooperación en energía y comercio después de más de una década de tensiones. Esto se vio descarrilado por el conflicto en curso, que ha desencadenado una reacción popular en todo el mundo árabe e incluso en Estados Unidos.

Erdogan llamó a los militantes de Hamas “luchadores por la libertad” antes de las elecciones y criticó repetidamente la conducta de Israel en la guerra, que según las autoridades sanitarias de Gaza gobernada por Hamas ha matado a 34 mil palestinos.

A diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea, Turquía no considera a Hamás una organización terrorista. Erdogan recibió al líder político de Hamas en Estambul el 20 de abril para discutir la necesidad de un alto el fuego permanente y una ayuda humanitaria acelerada en Gaza.

Sin embargo, el Partido Islamista Nuevo Bienestar de Erbakan, que respaldó la reelección de Erdogan como presidente hace un año, pudo hablar sobre las muertes de palestinos en Gaza en términos más estrictos que Erdogan en la campaña electoral local.

El premio fue más del 6% de los votos, lo que contribuyó a aplastantes victorias del opositor prolaico Partido Republicano del Pueblo, o CHP, en Estambul y otras ciudades importantes, junto con avances sin precedentes en antiguos bastiones del Partido AK.

Erdogan pareció criticar la estrategia electoral de Erbakan en comentarios del viernes.

“Algunos partidos que, como saben, son la cara cruel de la política en nuestro país, utilizaron esto de manera muy despiadada durante el ambiente electoral”, dijo en comentarios sobre Gaza a los periodistas, sin nombrar a nadie. “Queríamos evaluar este proceso sin prisas”.

La decisión de Turquía de detener todo el comercio con Israel después de restringir anteriormente las exportaciones provocó una rápida respuesta del gobierno de Netanyahu.

“Este es el comportamiento de un dictador que pisotea los intereses del pueblo turco y de la comunidad empresarial, mientras ignora los acuerdos comerciales internacionales”, dijo el jueves el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

El gobierno israelí trabajará para crear alternativas inmediatas para el comercio con Turquía aumentando la fabricación local y encontrando otros proveedores, dijo.

Turquía acordó albergar la instalación de radar en Kurecik, que se encuentra a unos 700 kilómetros (435 millas) al oeste de la frontera iraní, como parte de la arquitectura de defensa antimisiles de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 2011. El sistema es capaz de detectar lanzamientos de misiles balísticos. misiles en la región.