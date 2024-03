AMLO planea extender plan de ayuda a migrantes a Colombia y Ecuador: ‘Son propósitos buenos’

Pocos días después de que México anunció un plan para dar 110 dólares al mes a migrantes venezolanos para que regresen a su país de origen, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que está en conversaciones para extender la iniciativa a Colombia y Ecuador.

El monto y el calendario del proyecto aún no se han determinado, pero las conversaciones están en curso con los dos países latinoamericanos que firmaron una carta de intención sobre el proyecto, dijo López Obrador en su ‘mañanera’ de este 26 de marzo en Palacio Nacional.

En las conversaciones para este plan de empleo también participan empresas mexicanas como Fomento Económico Mexicano y Grupo Bimbo para dar trabajo a los migrantes en sus países de origen.

López Obrador no especificó el número de personas migrantes que recibirán este pago de 660 dólares en total (alrededor de 11 mil 220 pesos) en Colombia, Ecuador y Venezuela.

¿De qué trata ‘Vuelta a la Patria’, el programa de México para migrantes?

Migrantes, en su mayoría venezolanos, acampan en las inmediaciones de la la vía del tren a unas cuadras del albergue Cafemin, en Vallejo. (Cuartoscuro / Pedro Anza)

La canciller Alicia Bárcena presentó en la ‘mañanera’ del 21 de un marzo los detalles del programa en el que también participan compañías venezolanas como Polar y Petróleos de Venezuela

“Acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país porque realmente no podemos con estas cantidades, pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo”, abundó la secretaria de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con Bárcena, el Gobierno de México ha logrado repatriar a “una cantidad muy importante” de venezolanos, y lo mismo se está haciendo con personas originarias de Guatemala y Honduras.

‘Vuelta a la Patria’ fue criticado por Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, quien criticó que el Gobierno de López Obrador mandara dinero al extranjero cuando hay personas en nuestro país que no tienen para comer.

“Por supuesto que toda mi solidaridad para el pueblo de Venezuela, pero me parece lamentable que hay gente en México que no tiene para pasar el día. ¿Por qué el presidente López Obrador no se preocupa por ellos?”, dijo el 22 de marzo pasado.

En su ‘mañanera’ de este martes, López Obrador defendió la creación de este programa de ayuda especial para migrantes extranjeros que llegan a México esperando alcanzar Estados Unidos.

“Son propósitos buenos: El primero es proteger a los migrantes porque corren muchos riesgos y no queremos que les pase nada. Nosotros estamos absolutamente seguros que si se apoya a la gente en sus lugares de origen se reduce considerablemente el flujo migratorio”, subrayó.

AMLO ‘recrimina’ a EU por falta de fondos para migrantes

El mandatario criticó a Estados Unidos por no invertir lo suficiente en América Latina para abordar las causas fundamentales de la migración, al señalar que los legisladores estadounidenses están más centrados en la militarización de las fronteras.

“Hemos querido convencer a los gobernantes en Estados Unidos, pero es muy difícil”, afirmó. “Tenemos probado que cuando invertimos en ayuda a los países, sobre todo a la gente en sus lugares de origen, se atempera el flujo migratorio”.

México se enfrenta a la presión de las autoridades estadounidenses para que reduzca el número de migrantes en la frontera común de ambos países antes de las elecciones de este año.