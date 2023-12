Este es el duro castigo que Javier Milei tiene para protestantes en Argentina

Ciudadanos argentinos realizaron la primera protesta callejera, en Buenos Aires, contra el plan de ajuste económico del presidente Javier Milei, este miércoles 20 de diciembre, la cual reunió a unas 3 mil personas, según las autoridades.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró —en comparecencia ante los medios, poco después de que finalizara la movilización desarrollada en el centro de la capital argentina sin apenas incidentes— exitosa la aplicación del nuevo protocolo de seguridad elaborado por su departamento para evitar el colapso de las calles y carreteras por la acción de los piquetes el cual incluye un duro castigo para los manifestantes.

”Se terminó el vale todo”, enfatizó Bullrich en una rueda de prensa celebrada en el Departamento Central de la Policía Federal Argentina junto a varios encargados de las fuerzas de seguridad.

La marcha, convocada por el Polo Obrero (PO) y otras organizaciones sociales y de izquierda, no cumplió con las expectativas de los convocantes, que en los últimos días hablaban de reunir 50 mil manifestantes.

”Hoy no se cortó la (Avenida) 9 de Julio, hoy no se cortó el Puente Pueyrredón, hoy no se cortó el Metrobús, hoy no se cortaron accesos ni rutas y la gente pudo ir y venir a su trabajo sin ningún tipo de problemas”, subrayó Bullrich.

La ministra agradeció la intervención de las fuerzas policiales en las calles de la capital de Argentina y otras ciudades del país y admitió que hubo “incidentes mínimos”, entre ellos dos manifestantes detenidos y un agente de la Policía de la Ciudad porteña herido en el transcurso de las protestas en Buenos Aires.

¿Cuál es el castigo para los manifestantes que interrumpieron el libre tránsito en Argentina?

Bullrich citó el corte de tráfico que aconteció a primera hora de la tarde entre la Avenida Diagonal Norte y la Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa Rosada, en la que varios protestantes interrumpieron el paso de los vehículos, algo prohibido por el nuevo protocolo de seguridad anunciado por el Gobierno de Milei.

”Fue imposible controlar que cruzaran la vereda”, lamentó la ministra, quién anunció que se identificará a todos los implicados en estos incidentes.

Bullrich agradeció a quienes “entendieron que si cortaban no cobraban”, en alusión a la advertencia que ella y el propio presidente Javier Milei lanzaron días atrás en el sentido de que quien participara en un piquete que interrumpiera el libre tránsito perdería su derecho a percibir recursos procedentes de los planes sociales para las personas de escasos recursos.