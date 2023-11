¿GP de F1 en Las Vegas en riesgo? Trabajadores de hoteles fijan fecha para huelga

Decenas de miles de trabajadores hoteleros de Las Vegas fijaron este jueves una fecha límite para una huelga, amenazando con causar serias afectaciones en más de una docena de complejos turísticos que podrían coincidir con las carreras inaugurales de la Fórmula 1 en el Strip a finales de noviembre.

El Sindicato de Trabajadores Culinarios informó que unos 35,000 de sus miembros, cuyos contratos expiraron este año están listos y dispuestos a declararse en paro en 18 casinos si no se alcanzan acuerdos antes del 10 de noviembre con los gigantes MGM Resorts International, Caesars Entertainment y Wynn Resorts.

Eso es cinco días antes de que el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas —que se espera atraiga a miles de personas al Strip— comience con una ceremonia de apertura.

Ted Pappageorge, secretario-tesorero del sindicato y principal negociador de contratos, dijo en una conferencia de prensa el jueves que el sindicato y sus miembros esperan que no se llegue a un paro. Sin embargo, advirtió: “los trabajadores están preparados, unidos y listos para irse a la huelga en caso de ser necesario.”

Pappageorge añadió que el sindicato está en “excelente forma” para brindar apoyo financiero a sus afiliados en huelga.

“Vamos a poder cuidar de estos trabajadores”, dijo.

El sindicato más grande de Nevada, con unos 60,000 miembros en todo el estado, no ha declarado un paro en décadas.

Una huelga sería la más reciente de una serie de agitaciones laborales de alto perfil en todo el país —desde huelgas en Hollywood hasta las polémicas negociaciones de UPS que amenazaron con alterar la cadena de suministro del país—, y seguiría a la de los trabajadores de hostelería que abandonaron sus puestos de trabajo el mes pasado en los tres casinos de Detroit, incluyendo el MGM Grand Detroit.

En Las Vegas, las 18 propiedades que podrían verse afectadas por una huelga son Aria, Bellagio, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, MGM Grand, New York-New York, Park MGM, Caesars Palace, Flamingo, Harrah’s, Horseshoe, Paris Las Vegas, Planet Hollywood, The Cromwell, The Linq y Wynn and Encore Resorts.