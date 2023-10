¿Rusia prepara ensayos de un nuevo misil de propulsión nuclear? Esto respondió

El Kremlin desmintió la información difundida por el periódico estadounidense The New York Times sobre los preparativos de Rusia para los ensayos del nuevo misil de crucero intercontinental de propulsión nuclear ruso Burevestnik.

“No, no puedo (confirmarlo), no sé de dónde sacaron esto los periodistas de The New York Times”, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

El representante del Kremlin señaló que los periodistas del diario estadounidense “deben revisar más minuciosamente las imágenes satelitales” que utilizaron para argumentar sus afirmaciones.

Según el periódico estadounidense, imágenes satelitales muestran una lanzadera emplazada en el archipiélago de Nueva Zembla, en el Ártico ruso, equipamiento que por sus dimensiones podría transportar dicho misil.

Vladímir Putin había anunciado la creación de nuevos misiles

The New York Times observó actividad en esta zona el 20 y el 28 de febrero, con movimiento de camiones, junto a la lanzadera, que siguió a advertencias de las autoridades rusas emitidas el 31 de agosto, en la que llamaban a evitar temporalmente la “zona peligrosa” sobre la parte del mar de Barents cercana a la presunta zona del lanzamiento.

El periódico señaló que las autoridades rusas difundieron la misma alerta ante del ensayo del misil Burevestnik que tuvo lugar en 2019.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en marzo de 2018 la creación de los nuevos misiles intercontinentales de crucero rusos Burevestnik, que distinguen por tener propulsores nucleares.

Según el centro de análisis estadounidense Nuclear Threat Initiative, Rusia ha efectuado al menos 13 ensayos de este misil entre 2017 y 2019, todos fallidos.

Rusia incrementará en un 67.6 por ciento su gasto militar para 2024 con respecto al de este año, según un documento publicado por el Ministerio de Finanzas ruso sobre el presupuesto federal 2024-2026.

Mientras que este año el gasto asciende a 66.730 millones de dólares, el próximo año aumentará a 111.870 millones de dólares a fin de financiar el presupuesto bélico derivado de su guerra en Ucrania.