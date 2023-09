Se ‘derrite’ el Ártico: Barcos, impulsados con petróleo, navegan nuevas rutas descongeladas

La inmovilización de un crucero de lujo frente a la costa de Groenlandia puso de relieve la ironía de recorrer el Ártico en rápido calentamiento en embarcaciones propulsadas por combustibles fósiles, el principal culpable del cambio climático.

Pero el incidente también subraya el reciente crecimiento del tráfico marítimo en la región, una tendencia que aumenta el riesgo de accidentes y contaminación en lugares de difícil acceso.

El calentamiento global está destruyendo vastas extensiones de hielo polar, abriendo rutas marítimas previamente congeladas a través del Ártico por periodos más prolongados.

En el caso de Groenlandia, donde el Ocean Explorer quedó atrapado en sedimentos glaciales en un fiordo remoto antes de ser finalmente liberado, el tráfico de cruceros ha aumentado un 50 por ciento en el último año, a unos 600 barcos, según Brian Jensen, del ejército danés. Comando Conjunto Ártico.

Esa tendencia se observa en todo el Ártico. “Desde el periodo de 2009 a 2018, el tráfico de barcos a escala panártica se duplicó”, afirmó Paul Berkman, autor principal de un informe de 2022 sobre el tema publicado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. “El tráfico de barcos está aumentando a medida que el hielo marino disminuye”.

El impacto se está sintiendo en ecosistemas y comunidades remotos a medida que los barcos que queman diésel marino o gas natural licuado que emite metano cruzan cada vez más la parte superior del mundo.

Algunos estudios muestran que la huella de carbono de los cruceros, por pasajero, es mayor que la de los aviones de pasajeros. A nivel mundial, el transporte marítimo emite más CO2 que Alemania.

Un mayor tráfico marítimo también significa un mayor riesgo de accidentes en áreas remotas y mal cartografiadas, conocidas por condiciones climáticas duras e impredecibles.

Un informe de 2021 sobre desastres marinos en el Ártico mostró un aumento del 42% en los accidentes entre 2005 y 2017 al norte de los 58 grados de latitud, que abarca el Ártico y algunos territorios subárticos. El informe reconoció lagunas en los datos y señaló que no todos los estados árticos proporcionaron información.

Más de 40 buques de expedición (barcos más pequeños capaces de atravesar canales estrechos y aguas poco profundas) estaban explorando el Ártico este verano, liderados por 20 operadores diferentes, según Cruise Industry News . Las rutas populares incluían las que cruzaban el Paso del Noroeste de Canadá y las costas de Groenlandia, Noruega y el archipiélago de Svalbard. Sin embargo, aún son más preocupantes los cruceros convencionales mucho más grandes, capaces de transportar miles de pasajeros.

La Guardia Costera islandesa está “muy preocupada” por el creciente número de embarcaciones de este tipo en Islandia y el Ártico, dijo el portavoz Asgeir Erlendsson. “Si alguno de esos grandes barcos tiene problemas, habrá mucha gente a bordo y una misión de rescate puede llevar mucho tiempo y debe involucrar a mucha gente”, dijo. “Esto requiere cooperación internacional y el uso de recursos como la flota pesquera si es necesario. En estas circunstancias, por ejemplo, realizar un rescate con un helicóptero llevará mucho tiempo”.

El parlamento de Groenlandia probablemente iniciará conversaciones sobre la extensión de la protección de las áreas terrestres para incluir también las aguas, dijo Vivian Motzfeldt, ministra de Negocios, Comercio y Asuntos Exteriores del país, al principal periódico del país, Sermitsiaq.

“La situación actual muestra claramente que debemos y necesitamos trabajar para garantizar que existan requisitos legales estrictos, claros e inequívocos” a partir de la próxima temporada de cruceros, dijo a los medios.

El Ocean Explorer fue liberado por un barco de expedición pesquera antes de que un barco danés enviado para rescatar a las personas a bordo pudiera llegar al barco. Los territorios árticos de otros países son aún más grandes y de más difícil acceso. La Guardia Costera canadiense tiene siete u ocho rompehielos disponibles cada año para cubrir 162.000 kilómetros (101.000 millas) de la costa norte, entregando suministros y brindando apoyo de búsqueda y rescate.

Menos de la mitad de los principales corredores marítimos del Ártico de Canadá han sido inspeccionados según los estándares modernos, dijo Rashaad Bhamjee, superintendente de programas de navegación de la Guardia Costera canadiense. Menos del 16% de sus aguas árticas han sido cartografiadas adecuadamente. “El peor escenario, para nosotros, sería que un gran crucero o un petrolero encallara o rompiera su casco”.

La necesidad de proteger la región de desastres ambientales ha llevado a algunos gobiernos del Ártico, incluidos Canadá, Estados Unidos y Groenlandia, a imponer prohibiciones a la exploración de petróleo y gas.

“Simplemente no tenemos la tecnología o la capacidad para responder a cualquier tipo de emergencia o accidente”, dijo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a Bloomberg Green en una entrevista del 25 de agosto sobre el Ártico. “Si piensas en Deep Water Horizon, o en cosas que suceden en el Golfo de México que al menos no se ven obstaculizadas por el hielo marino y una increíble lejanía, no podrías hacerlo”.

El transporte de carga también está aumentando, ya que el derretimiento del hielo abre rutas que pueden ahorrar días o incluso semanas en las rutas hacia el sur. Rusia ha hecho del transporte a través de su Ruta del Mar del Norte un pilar clave del futuro desarrollo económico. La política ártica de China incluye una Ruta de la Seda Polar para facilitar los viajes a través de la región. El interés militar en la región ha ido en aumento desde la invasión rusa de Ucrania. Todo esto significa mayores riesgos futuros.

Otras posibles consecuencias incluyen la colisión de barcos con mamíferos marinos, la contaminación lumínica y acústica y la propagación de enfermedades a comunidades indígenas remotas.

En el caso del Ocean Explorer, no parece haber habido fuga de petróleo y el barco fue liberado sin daños aparentes en el casco y sin heridos. Aún así, es una advertencia sobre el potencial de desastre en lo que sigue siendo uno de los lugares más remotos de la Tierra.

“Nuestro peor escenario es que un gran crucero con entre 8.000 y 9.000 personas a bordo tenga una emergencia en un área aislada”, dijo Tore Wangsfjord, jefe de operaciones del Centro Conjunto de Coordinación de Rescate del Norte de Noruega, que se encarga de las operaciones de búsqueda y rescate. operaciones de rescate en una zona que se extiende hasta el Polo Norte.

Respecto al Ocean Explorer, añadió: “Multiplica el número de personas a bordo por 25 y podrás imaginar la situación”.