Ucrania ‘sufre’ por electricidad: 6 millones de personas no tienen luz, dice Zelenski

Seis millones de consumidores en Ucrania se encuentran sin electricidad después de los intensos ataques de Rusia a la infraestructura energética del país, dijo el presidente Volodímir Zelenski, a través de su discurso nocturno.

La nación necesita equipos de alto voltaje que puedan repararse rápidamente (tanto transformadores como generadores) para pasar el invierno, dijo el ministro de Energía, Herman Halushchenko , a Bloomberg TV, más temprano ese día.

Los aliados de la OTAN deben enviar tanques de batalla a Ucrania lo antes posible, ya que las fuerzas ucranianas podrían usarlos para “revertir la situación” en el terreno ahora, mientras el suelo está congelado, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, a Bloomberg TV en una reunión ministerial en Bucarest

La amenaza de nuevos ataques con misiles contra infraestructura crítica en toda Ucrania permanece, dijo el Estado Mayor del país en su actualización periódica. Las fuerzas rusas continúan una ofensiva cerca de Bakhmut en la región de Donetsk, según el comunicado. Cada ciudad a lo largo de la línea del frente en la región ha sufrido bombardeos en las últimas 24 horas, incluso cuando los rusos no lograron alejar a las tropas ucranianas, dijo el gobernador Pavlo Kyrylenko durante una sesión informativa en video.

Zelenski presiona a Alemania por un sistema Patriot de largo alcance

Zelenski presionó al canciller alemán Olaf Scholz por el sistema de defensa antimisiles Patriot de largo alcance, diciendo que si su nación lo proporciona “todas las generaciones de ucranianos agradecerán al canciller Scholz, así como a toda la generación de políticos alemanes modernos”.

Un funcionario del Pentágono dijo esta semana que no hay planes inmediatos para que Estados Unidos proporcione el sistema de fabricación estadounidense.

Netanyahu ve riesgo de ataque nuclear táctico en Ucrania

El primer ministro israelí entrante, Benjamin Netanyahu, dijo que ya no descarta el posible uso de un arma nuclear táctica mientras Rusia presiona para invadir Ucrania, algo que consideraba impensable hace un año.

En el pasado, Netanyahu dijo en la Cumbre del Libro de Acuerdos del New York Times, “la gente me preguntó si es posible que se deteriore a armas nucleares tácticas”, y su respuesta fue no. “Y honestamente puedo decirte que un año después, creo que la probabilidad sigue siendo baja, pero no lo descartaría por completo”.