¿Joe Biden es el candidato más fuerte para representar a los demócratas en 2024?

A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es un líder “cansado y errático”, debe seguir adelante y tiene que fintar que va a ser el candidato de 2024, afirmaron expertos.

Durante el foro “EF MeetPoint. Elecciones en E.U. ¿Qué significan sus resultados?”, Rafael Fernández De Castro, columnista de El Financiero, y Guido Lara, CEO de LEXIA Insights & Solutions, afirmaron que Biden, por estrategia, tiene que asegurar que va a ser el candidato de los demócratas para no perder poder.

“Él tiene que decir que va a seguir adelante, él tiene que fintar que va a ser el candidato de 2024, de otra manera perdería todo tipo de credibilidad. Se ve muy errático, se le olvidan las cosas, inventa cosas, se le ve cansado para 2024″, remarcaron.

Guido Lara opinó que el partido demócrata tiene dos escenarios: seguir con el mismo candidato o cambiarlo. “Se abre el dilema para los demócratas y es: seguimos con esta fórmula basada en un presidente con baja aprobación, errático, débil y con Kamala Harris, o cambiamos”, sostuvo.

Para el experto, Biden continuará en la jugada, ya que su fórmula de bajo perfil ha funcionado en las últimas elecciones. “Los dos escenarios tienen puntos a favor y en contra, a fin de cuentas esta fórmula débil, de bajo impacto, obtuvo un extraordinario resultado desde una perspectiva estadística histórica en esta elección, es decir, si no está roto, no lo cambies”, dijo.

Incluso, añadió que el mandatario de Estados Unidos no salió derrotado en estos comicios, lo cual es una buena señal para los demócratas:

“No se vino abajo Biden, no se vinieron abajo los demócratas y quizá uno de los temas que se van a meter en la definición es si no está roto no lo cambies, vámonos así, sabemos que Biden representa la moderación que atrae a los independientes, ha hecho una serie de implementaciones políticas que pueden empezar a dar frutos”, destacó.

Por esta razón, recalcó que la mejor opción es que Biden continúe al frente de dicho partido: “Es una decisión compleja, en donde la decisión increíble, pero más tranquila, es que siga Biden”.

Sobre la posibilidad de que Kamala Harris suceda a Biden, Lara explicó que esta oportunidad se ve “minada” debido a que en estas elecciones la vicepresidenta de Estados Unidos no “levantó”.

“Algo muy claro es que Kamala Harris no levantó, no va a levantar, y que pensar que sea sustituido por ella no es uno de los escenarios más atractivos”, finalizó.