Tiroteo en un bar de Florida deja un muerto y seis heridos

La policía indicó que aún no hay detenidos por el tiroteo afuera de un bar en Florida. (Shutterstock)

Un tiroteo el domingo en la madrugada afuera de un bar en el centro de Tampa, Florida, dejó una persona muerta y seis heridas, informó la policía.

El Departamento de Policía de Tampa dijo en un comunicado de prensa que el tiroteo ocurrió alrededor de las 03:00 horas afuera del salón LIT Cigar & Martini. Dos grupos que estuvieron discutiendo dentro del club continuaron su enfrentamiento afuera cuando una persona comenzó a disparar.

Un hombre murió y seis personas fueron trasladadas a hospitales con lesiones que no ponen en peligro la vida, dijo la policía. No se habían realizado arrestos hasta el domingo por la tarde y la policía no ha revelado las identidades de los involucrados.

“Esto es violencia sin sentido. No hay ninguna razón por la que alguien deba perder la vida por una pelea en un bar”, declaró la jefa de policía de Tampa, Mary O’Connor. “Estamos trabajando diligentemente para dar seguimiento a las pistas y encontrar a los responsables”.

Detienen a adolescente por tiroteo en Pensilvania

Un joven de 15 años fue arrestado por el tiroteo del mes pasado en un parque de diversiones en Pensilvania que hirió a tres personas, incluidos dos adolescentes.

La policía del condado Allegheny y West Mifflin informó la semana pasada que el adolescente será acusado como adulto de agresión con agravantes, riesgo imprudente y delitos con armas de fuego por el tiroteo del 24 de septiembre en Kennywood Park en la inauguración del Phantom Fall Fest.

Los funcionarios del parque dijeron que el tiroteo siguió a un altercado entre dos grupos de adolescentes cerca del juego Musik. Un hombre de 39 años y dos niños de 15 años fueron trasladados a hospitales con heridas en las piernas, dijeron las autoridades.

Los investigadores dijeron la semana pasada que la evidencia recuperada en la escena indicaba que se dispararon dos armas, una de ellas era del adolescente arrestado. Él mismo también fue rozado en el muslo por una bala; las autoridades buscan a un segundo sospechoso, y creen que “muy probablemente” es un menor.

Kennywood cerró el día después del tiroteo y anunció nuevas medidas de seguridad que incluyen más policías y seguridad en las cercas perimetrales, límites en el tamaño de las bolsas y acompañantes adultos para todos los menores en todo momento durante el Fall Fest, programado para celebrarse hasta a mediados de octubre.

Kearns dijo que aún no está claro cómo las armas entraron al parque, y los investigadores aún están considerando la posibilidad de que las armas fueran arrojadas desde fuera.