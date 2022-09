Trump planeó ‘varias veces’ bombardear México; su objetivo eran laboratorios de droga

Durante su presidencia, Donald Trump planeó bombardear laboratorios de drogas en México después de que uno de sus principales funcionarios de salud pública entrara en la Oficina Oval, vestido con un uniforme de gala, dijera que esas instalaciones deben manejarse poniendo “plomo en el objetivo” para detener el flujo de drogas ilícitas.

El episodio fue descrito este miércoles por The Washington Post a partir del libro de próxima publicación Confidence Man de la periodista Maggie Haberstam, del diario The New York Times.

“Lo planteó varias veces y finalmente le preguntó a un atónito secretario de Defensa, Mark Esper, si Estados Unidos podría realmente bombardear los laboratorios”, dijo Brett Giroir, el funcionario que hizo el comentario.

El funcionario vestía con frecuencia su uniforme de gala para las reuniones con Trump, lo que solía confundír al entonces presidente, quien asumía erróneamente que se trataba de un militar estadounidense .

Cuando The Washington Post le preguntó a Giroir sobre el relato de la discusión en la Oficina Oval, este dijo en un correo electrónico que no comenta sobre conversaciones privadas con Trump.

Pero luego criticó el flujo de drogas a través de la frontera con México y expresó su apoyo al tratamiento por abuso de sustancias.

“Pero estas medidas no detendrán este asesinato masivo de estadounidenses”, agregó. “Todas las opciones deben estar sobre la mesa”.

Trump, el ‘Dos Caras’

El libro de Haberstam, la periodista estadounidense con más experiencia en la cobertura de Trump, quien fue entrevistado en tres ocasiones para el libro de 607 páginas de extensión, saldrá a la venta el próximo martes.

A lo largo del libro, Trump es retratado como narcisista, a veces encantador, otras veces cruel, pero siempre en sintonía con su propia fortuna política, sin importar el tema, indicó el WP.

La periodista detalló cómo Trump tenía miedo de morir y cómo su condición empeoró en la Casa Blanca.

“El subdirector de personal de operaciones, Tony Ornato, advirtió al presidente que si se encontraba en una situación más grave, se tendrían que poner en marcha procedimientos para garantizar la continuidad del gobierno”, escribió Haberman.