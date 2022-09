Huracán ‘Ian’: Las olas serán de este tamaño en las costas de la Península de Yucatán

El huracán Ian de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson está a punto de ingresar en la costa occidental de la península de Florida, ubicándose a 700 km al noreste de Cabo Catoche, en Quintana Roo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las bandas nubosas de Ian en interacción con el frente frío número uno generarán vientos fuertes y oleaje en la Península de Yucatán.

De acuerdo con el SMN, se pronostican rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de uno a tres metros de altura en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Este miércoles, los vientos más dañinos del huracán Ian comenzaron a azotar la costa suroeste de Florida, afectando al estado con fuertes lluvias y provocando una devastadora marejada ciclónica después de fortalecerse hasta el umbral de la categoría 5, la más peligrosa.

Impulsado por las cálidas aguas del Golfo de México , Ian se convirtió en un catastrófico huracán de categoría 4 durante la noche con vientos máximos de 249.4 km por hora según el Centro Nacional de Huracanes.

La tormenta avanzó penosamente en una trayectoria que tendría que tocar tierra al norte del área densamente poblada de Fort Myers , que según los meteorólogos podría ser inundada por una marejada ciclónica de hasta 5.5 metros.

“Este va a ser un día desagradable, dos días”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y enfatizó que las personas en el camino de Ian a lo largo de la costa deben correr al refugio más seguro posible y quedarse allí.

Ian amenazó a Florida después de traer destrucción el martes al oeste de Cuba, donde se reportaron dos muertos y la tormenta derribó la red eléctrica del país.

Cuba restablece parcialmente la energía tras paso de ciclón

Cuba restableció parcialmente el servicio eléctrico luego de que el huracán Ian dejara a oscuras a toda la isla y devastara algunas de las más importantes granjas tabacaleras en el oeste del país, información de las autoridades.

Es la primera vez de que se tenga memoria que toda la isla se queda sin energía. El Ministerio de Energía y Minas anunció el reinicio de la entrega de luz a las tres regiones del país -occidente, centro y oriente- tras reparar las centrales eléctricas de Felton y Nuevitas y seguro que sigue tratando de reencender las otras.

Durante más de 10 horas entre la noche del martes y la madrugada del miércoles la isla -con 11 millones de habitantes- quedó en total oscuridad al tiempo que Ian se alejaba tras haber azotado con sus vientos el occidente y centro durante toda la víspera.

“No es fácil porque uno tiene alimentos (en el refrigerador) y con este apagón no hay quien lo soporte”, dijo a The Associated Press Yaina González, un ama de casa de 40 años con dos hijos a cargo y residente en el municipio capitalino de Centro Habana.

Con información de AP