Tiroteo en Memphis: Esto sabemos de los ataques transmitidos en Facebook

La Policía de Memphis, en Tennessee, hizo un llamado a la población local a estar prevenida, ya que un hombre que viaja la noche de este miércoles 7 de septiembre en un vehículo SUV gris es responsable de una serie de tiroteos en la zona que se transmitieron en vivo a través de Facebook momentos antes.

El hombre de 19 años que conducía un Infiniti color azul claro, y posteriormente se trasladó a una SUV gris, es el responsable de los tiroteos en la ciudad, informó la policía de Memphis.

Ezekiel Kelly es el nombre con el que las autoridades identificaron al responsable del tiroteo. La periodista Bria Jones informó a través de su cuenta de Twitter que la policía confirmó localmente que el hombre robó el vehículo SUV en el que ahora permanece prófugo a una mujer.

De momento se desconoce si hay algún muerto. La policía señaló que el sospechoso continúa prófugo y que está transmitiendo sus acciones por Facebook.

La Universidad de Memphis envió un mensaje a sus estudiantes informándoles que se había reportado un tiroteo cerca del campus. La Universidad Rhodes, que se ubica a unos 6.5 kilómetros, recomendó a sus alumnos que se resguarden.

“Si no tienen que salir, permanezcan en interiores hasta que esto se resuelva”, tuiteó la policía de Memphis.

Los videos difundidos en redes sociales muestran al hombres salir de un vehículo, entrar a un centro comercial y disparar en dos ocasiones a la primer persona que encontró el arma, que aparentemente es un hombre caucásico.

Otro de los videos que se transmitieron a través de Facebook muestran al hombre realizar un tiroteo mientras conduce a las afueras de su vehículo, mismo que presuntamente cambió mientras huía de autoridades.

Mientras realizaba los disparos, el hombre de 19 años gritaba “this shit is real” (esto es real). Además se escucha de manera breve un diálogo que se interpreta como “I want justice” (quiero justicia), aunque no hay mucho contexto por el momento acerca de las causas por las que comenzó los disparos.

Con información de AP.