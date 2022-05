Hay una nueva ola de contagios COVID en EU... pero es por reinfecciones

A medida que una ola sigilosa de COVID se abre paso a través de Estados Unidos, aquellos que habían evadido el virus ahora se están enfermando, mientras que otros se están contagiando de COVID por segunda, tercera o incluso cuarta vez.

Varios factores han conspirado para hacer que el estado de la pandemia sea más difícil de rastrear que nunca. El auge de las pruebas en el hogar, que rara vez se convierten en números oficiales de casos, ha hecho que sea imposible mantener un recuento preciso de casos positivos. Además, muchos estados y jurisdicciones de EU ahora informan datos de COVID solo esporádicamente a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. A principios de esta semana, Washington, D.C., informó datos de casos a la agencia por primera vez desde abril.

Esto sucedió justo cuando subvariantes nuevas y más contagiosas de ómicron se están abriendo camino entre la población estadounidense, lo que lleva no solo a un aumento de los casos de covid por primera vez, sino también a reinfecciones frecuentes. Las últimas versiones del virus parecen particularmente hábiles para evadir la respuesta inmune del cuerpo tanto de infecciones como de vacunas anteriores de COVID.

Los estudios sugieren que la mayoría de los casos de reinfección ni siquiera se informan, lo que brinda poca información sobre la frecuencia con la que ocurren. Todo esto hace que sea especialmente difícil medir qué porcentaje de la población es actualmente vulnerable a COVID y cómo podría evolucionar la pandemia.

“La realidad es que las cosas realmente no van bien en este momento”, consideró Jacob Lemieux, médico de enfermedades infecciosas en el Hospital General de Massachusetts, hablando en una sesión informativa de COVID de la Escuela de Medicina de Harvard el martes. “Todos pensamos que nos esperaba un respiro después de la devastadora ola ómicron. Y ese era claramente el caso hasta hace unas semanas”.

El resultado es que los compañeros de trabajo llaman para informar que están enfermos, los amigos publican fotos de las pruebas positivas de COVID en las redes sociales y los programas de rastreo de contactos de las escuelas emiten alertas de exposición, incluso cuando los recuentos oficiales de casos de COVID sugieren que los números solo están aumentando lentamente. El martes, los CDC informaron más de 98 mil casos nuevos. El número real es casi seguro que es más alto.

“Hay mucha menos visibilidad sobre lo que está sucediendo”, comentó Rick Bright, virólogo y director ejecutivo del Instituto de Prevención de Pandemias de la Fundación Rockefeller.

Los expertos dicen que es difícil saber qué traerán los próximos meses. Si bien las vacunas todavía están haciendo un buen trabajo para mantener a la mayoría de las personas fuera del hospital, el virus no se comporta de la misma manera que en el pasado y la mayoría del país vive como si la pandemia hubiera terminado. En diciembre y enero, durante la primera ola de infecciones por ómicron, los niveles de casos se dispararon antes de caer casi con la misma rapidez. Eso se debe a que las infecciones generalizadas al comienzo del brote pronto le dieron al virus menos personas para infectar. Las medidas de salud pública, como el uso de cubrebocas, también ayudaron a reducir la propagación.

Puede que eso no sea lo que suceda esta vez. “Es probable que no veamos la misma disminución rápida de casos que hemos visto en otros aumentos”, dijo Bob Wachter, jefe de medicina de la Universidad de California en San Francisco.

La evidencia preliminar sugiere que ómicron no solo ha hecho que la reinfección por COVID sea más probable, sino que también ha acortado la ventana en la que una infección pasada brinda protección contra el virus. Había esperanza de que los cientos de miles de infecciones por la variante ómicron en invierno pasado ayudaran a reforzar la inmunidad de la población y protegerla contra futuros aumentos repentinos en los próximos meses. Según los datos de los CDC, alrededor de un tercio del país había contraído COVID antes de la ola de ómicron, una cifra que desde entonces ha aumentado a más de la mitad. Pero la eficacia de esos anticuerpos ahora depende de la variante que tenga una persona.

La inmunidad a la variante delta, por ejemplo, no resiste bien otras variantes, según un estudio publicado recientemente en Nature. Y ahora hay evidencia de que algunas subvariantes de ómicron pueden incluso evadir las defensas inmunes impartidas por variantes de ómicron que las precedieron. Un estudio reciente publicado como preimpresión por investigadores en Beijing encontró que varias subvariantes de ómicron (BA.2.12.1, BA.4 y BA.5) podrían superar las defensas de la inmunidad contra la infección con otra versión de omicron, BA.1.

Todos estos factores significan que grandes franjas de la población que antes estaban protegidas de la infección ahora pueden ser vulnerables.

Hay demasiados agujeros en los datos para poder juzgar con precisión el estado de la pandemia. No está claro con qué frecuencia ocurren las reinfecciones o con qué variantes se reinfectan las personas. La última actualización de los CDC sobre reinfecciones fue en enero. La agencia no ha indicado si está rastreando los casos y no pone dichos datos a disposición del público.

Sin embargo, un puñado de departamentos de salud estatales se han dedicado a monitorear diligentemente los casos repetidos. Esos datos sugieren que las reinfecciones ahora están ocurriendo con más frecuencia.

El Departamento de Salud del Estado de Colorado, por ejemplo, ha registrado más de 44 mil reinfecciones durante la pandemia, el 82 por ciento de las cuales ocurrieron desde que ómicron se convirtió en la variante dominante en diciembre. Las reinfecciones son más comunes entre los no vacunados, pero más de un tercio le han ocurrido a personas que completaron su serie inicial de vacunas de dos dosis, según los datos. Más del 16 por ciento de las reinfecciones en Colorado han sido en personas con al menos una dosis de refuerzo.

Un informe del estado de Washington publicado el miércoles muestra que algunas reinfecciones también están dando lugar a hospitalizaciones. El grupo de edad con más probabilidades de volver a infectarse es el de 18 a 34 años, pero las personas de 65 años o más tienen más probabilidades de ser hospitalizadas después de la reinfección, según muestran los datos.

“Se siente como la primera vez en dos años que no importa si alguien es realmente cuidadoso y hace todo bien, no será sorprendente si terminan contrayendo COVID”, dijo Wachter, de la Universidad de California en San Francisco. “Sin duda estamos en un aumento”.