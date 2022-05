¿Está la salud de Putin en riesgo? Exespía ruso dice que padece Parkinson

Un exespía del Comité para la Seguridad del Estado de Rusia (también conocido como KGB) aseguró durante una entrevista con el diario británico “The Sun” que Vladimir Putin, presidente de Rusia, padece demencia en “etapa temprana” y Parkinson, .

Pese a que el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, insistió en que la salud de Putin es “excelente”, sus más recientes apariciones públicas debido a la invasión de Ucrania han provocado rumores sobre su estado de salud.

“Yo mismo no soy médico, pero existe una gran preocupación de que Putin esté sufriendo numerosas afecciones de salud física, posiblemente debido a las lesiones deportivas durante su juventud. Esto se suma a algunos problemas que afectan a las personas mayores, como la demencia en las primeras etapas”, comentó el exagente ruso, Boris Karpichkov, de 62 años a “The Sun”.

“Pero es bien conocido en su círculo íntimo como una persona que ‘no olvida nada’ y que recuerda detalles de muchas personas que conoció. Otro problema potencial podría ser, a juzgar por cómo se mueve, que Putin puede estar sufriendo las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson u otro trastorno grave causado por algún tipo de cáncer, un tumor cerebral, por ejemplo”, dijo en la entrevista.

Boris Karpichkov también comentó al diario que a los miembros del círculo íntimo de Putin no se les informaría sobre su estado de salud para proteger su imagen de “hombre fuerte”.

El desertor ruso, que actualmente vive en Reino Unido, dijo que Vladimir Putin ve a todos como “traidores” y que su salud es un “tema especialmente delicado”. “Está, o al menos actúa, loco y obsesionado con ideas paranoicas”, puntualizó a The Sun Online.

“Él ve literalmente a todos, incluidos los que están dentro de los servicios de seguridad rusos e incluso dentro de su círculo más cercano, como ‘traidores’. Es tan suspicaz y está tan obsesionado con sus ideas paranoicas que ahora se le puede comparar con el tirano de Stalin”, aseguró Karpichkov.

Los miembros del Kremlin siempre han negado que haya algo malo con Putin, quien cumplirá 70 años en octubre; sin embargo, durante su último discurso, amenazando a Occidente con armas nucleares, el mandatario parecía confundido y sin aliento mientras hablaba, según The Sun.

La semana pasada, durante las conversaciones con su ministro de Defensa, Sergey Shoigu, se filmó al presidente ruso agarrando la mesa y encorvado, lo que generó más rumores de que podría estar sufriendo de Parkinson.

Por otra parte, el profesor Erik Bucy, un experto en lenguaje corporal de la Texas Tech University, comentó a The Sun Online al ver el video: “Es un Putin asombrosamente debilitado en comparación con el hombre que observamos hace unos años. Un presidente sin discapacidad no necesitaría mantenerse apoyado con una mano extendida para hacer palanca y no estaría preocupado por mantener ambos pies en el suelo”.

Además, señaló que las manos de Vladimir Putin temblaban violentamente en un video que lo muestra saludando al presidente bielorruso Alexander Lukashenko en el Kremlin.

De acuerdo con el medio británico, algunos expertos también han señalado que Putin luce “hinchado” y “debilitado” e incluso han señalado que consultó a un médico especialista en cáncer de tiroides.