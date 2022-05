Imposible abandonarlos: Refugios en EU dan espacio a las mascotas de las personas sin hogar

Estar sin hogar en Los Ángeles y luchar contra la adicción ya es bastante difícil, pero Rachel Niebur no podía imaginarse sin su perro Petey.

Niebur le da crédito a su compañero constante, una enérgica mezcla de chihuahua blanco y negro, por ayudarla a mantenerse alejada de las drogas y darle una razón para levantarse por la mañana.

“Ella me necesita. Ella me da mi enfoque. Tengo que darle de comer. Tengo que caminar con ella. Es una relación real”, dijo Niebur, antes de seguir a Petey al pequeño parque para perros cercado en los terrenos del refugio en el vecindario de Venice, donde la pareja inseparable ha vivido durante aproximadamente dos años.

Durante mucho tiempo, los refugios tradicionales para personas sin hogar han estado fuera del alcance de las mascotas, lo que deja a los dueños de animales que quieren salir de las calles con una elección difícil. Pero a medida que aumenta la falta de vivienda en los Estados Unidos, quienes trabajan para encontrar una solución reconocen cada vez más la importancia que tienen las mascotas para las poblaciones vulnerables y buscan formas de mantener juntos a los dueños y las mascotas.

Cuando se les da a elegir entre buscar refugio o renunciar a su mascota, las personas sin hogar casi siempre optarán por permanecer en las calles, dijo Tim Huxford, director asociado de las instalaciones de Venice que ahora albergan a Niebur y Petey.

“Así que siempre queremos reducir la cantidad de barreras que tenemos para las personas para sacarlas de la calle”, dijo. “Nos damos cuenta de que las mascotas son como una familia para las personas”.

El refugio Venice operado por People Assisting the Homeless, o PATH, sin fines de lucro, fue el primero de su tipo en el condado de Los Ángeles en permitir que los residentes traigan animales de compañía, dijo Huxford.

Gracias a una subvención estatal, PATH tiene un presupuesto para alimentos, jaulas, juguetes y servicios veterinarios bajo una iniciativa llamada Programa de Asistencia y Apoyo a Mascotas. En 2019, el programa piloto proporcionó 5 millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro y jurisdicciones locales, y esa cantidad se duplicó al año siguiente. Ahora, la legislación pendiente haría que el programa de subvenciones fuera permanente, mientras se expandía por todo el estado.

El senador estatal Robert Hertzberg, quien redactó el proyecto de ley que expandiría el programa, estima que alrededor del 10 por ciento de los californianos sin hogar tienen mascotas. Y la razón por la que muchos refugios no aceptan animales es simplemente porque no tienen recursos para cuidarlos, dijo Hertzberg, dueño de un perro.

Llamó a las mascotas “nuestro consuelo” y citó investigaciones que encontraron que los animales brindan compañía y un sentido de propósito a las personas que no tienen vivienda.

El demócrata de Los Ángeles dijo que es simplemente “sentido común furioso” dar a las organizaciones sin fines de lucro y otros cuidadores los presupuestos que necesitan para alimentar y albergar mascotas, especialmente considerando cuánto California ya asigna para abordar la crisis de personas sin hogar en todo el estado.

“Estamos gastando mil millones de dólares aquí para sacar a la gente de la calle; ¿Por qué no podemos gastar unos dólares allá para juntar servicios veterinarios y comida para perros y jaulas? Estas son subvenciones de entre 100 mil y 200 mil dólares, por lo que no es una tonelada de dinero en el gran esquema de las cosas”, dijo Hertzberg.

El dinero vendría del fondo general del estado, por lo que no está recortando ningún financiamiento existente, dijo Hertzberg. La medida, SB513, fue aprobada por unanimidad en el Senado estatal en enero y ahora espera su consideración en la Asamblea.

La ley de California es parte de un reconocimiento nacional más amplio del problema

En Arizona, por ejemplo, hay varias organizaciones que cuidan animales para los residentes que luchan por recuperarse.

Un refugio sin fines de lucro llamado Lost Our Home brinda hasta 90 días de cuidado de mascotas para personas sin hogar mientras buscan un lugar permanente para vivir después de una crisis como desalojo, violencia doméstica o tratamiento médico.

Don Kitch administra uno de varios refugios operados en el área de Phoenix por Family Promise, una organización sin fines de lucro, entre los pocos que permiten a las personas tener a sus mascotas en un área separada para los animales en el sitio. Dijo que su refugio albergaba actualmente a cuatro perros, dos gatos y un conejillo de Indias.

“Desafortunadamente, hay muy pocas instalaciones por aquí que acepten mascotas”, dijo Kitch.

Dijo que muchos refugios permiten animales de servicio y, con menos frecuencia, animales de apoyo emocional.

Kitch dijo que la Sociedad Protectora de Animales de Arizona acepta mascotas durante 90 días para que sus dueños tengan tiempo de encontrar una vivienda estable, mientras que el Centro Sojourner permite que las víctimas de violencia doméstica mantengan a sus mascotas en el refugio.

Kitch dijo que Family Promise usó una subvención de PetSmart para comenzar con su programa para albergar mascotas. Dijo que agradecería una ley como la de California, porque “cualquier cosa para sufragar el costo sería ideal para un refugio para personas sin hogar sin fines de lucro como el nuestro”.

La organización nacional sin fines de lucro Best Friends Animal Society ha unido fuerzas con Catholic Charities USA para impulsar programas que mantengan unidas a las personas sin hogar y sus mascotas. El grupo Feeding Pets of the Homeless organiza clínicas veterinarias y campañas de donación de alimentos y suministros para mascotas.

La Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA por sus siglas en inglés) y otros grupos de cuidado de animales están instando a la aprobación de los proyectos de ley de California.

“La ASPCA cree que las circunstancias financieras por sí solas no son indicadores confiables de la capacidad de amar y cuidar a un animal de compañía y que las mascotas son una fuente increíble de apoyo y compañía en nuestras vidas, especialmente en momentos de estrés e incertidumbre”, dijo Susan Riggs, el Director Principal de Política de Vivienda de la ASPCA.

Uno de los compañeros caninos de Petey en las instalaciones de Venice PATH es Champ, una mezcla de pitbull que su dueño, Ro Mantooth, llama “la mascota” del refugio.

“Él es realmente mi mejor amigo. No sé qué haría sin él”, dijo Mantooth, de 29 años, sobre Champ. “Tengo suerte de tenerlo. No muchos lugares aceptarán animales, ¿sabes?

Además de Petey y Champ, hay otros ocho perros y un gato en el refugio de Venecia. Huxford dijo que otra instalación de PATH tiene un loro en una jaula. Técnicamente, no hay reglas sobre qué animales pueden admitirse, dijo, pero eso aún no se ha probado.

“Si alguien entrara con un elefante, supongo que tendríamos que verlo”, dijo.