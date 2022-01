¿Vas a viajar? Estados Unidos agrega 4 países de Latinoamérica a la lista de alto riesgo COVID-19

Los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos agregaron a su lista de Recomendaciones de viaje COVID-19 a cuatro países de Latinoamérica para que los ciudadanos los eviten para evitar un contagio del virus del Sars-CoV2.

Debido al aumento de contagios causado por la variante ómicron, los CDC incluyeron a Argentina, Uruguay, Bolivia y Panamá como destinos de alto riesgo.

Hasta el momento se tienen registrados 101 países en el nivel 4 de riesgo por coronavirus, incluidos Alemania, Francia, Rusia, Noruega, Reino Unido, Australia, Grecia, Israel, Italia, Egipto, Ucrania, Grecia y Portugal.

Los CDC clasifican los destinos de viaje en cuatro niveles. El Nivel 4 es el más alto y ante este, los centros piden evitar por cualquier circunstancia los viajes a estos destinos; el nivel 3 significa alto nivel de COVID-19, por lo que piden asegurarse de estar completamente vacunado antes de viajar. Por otra parte, los viajeros no vacunados deben evitar los destinos marcados en este nivel.

El nivel 2 es moderado de COVID-19 y los CDC destacan que los viajeros no vacunados corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente de coronavirus, por lo que deben evitar los viajes no esenciales a esos destinos. Finalmente, el nivel más bajo es el 1 y solo se recomienda estar vacunado antes de viajar.

Los CDC sitúan un destino en el nivel cuatro con riesgo “muy alto” cuando en los últimos 28 días se registran más de 500 casos por cada 100,000 habitantes.

Argentina cuenta con 129 mil 709 casos activos confirmados durante las últimas 24 horas y el 17 de enero, la Unión Europea lo eliminó de la lista de países desde los cuales se podía viajar sin restricciones junto con Australia y Canadá.

“Los viajes no esenciales a la UE procedentes de países o entidades que no figuran en el anexo I están sujetos a restricciones temporales de viaje. Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros levanten la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE para los viajeros totalmente vacunados”, señaló el comunicado de la Unión Europea.

México se encuentra en el nivel 3 (alto) de riesgo por COVID-19 y, hasta el 19 de enero, se reportaron 60 mil 552 infecciones confirmadas y 323 nuevas defunciones, por lo que nuevamente rompió récord con respecto a su anterior registro máximo.