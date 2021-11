Banco Interamericano de Desarrollo se compromete a destinar 24 mil mdd a ‘financiamiento verde’

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aseguró que para 2023 estará alineado en un 100 por ciento a los acuerdos de París, por lo que, desde ahora, al menos el 30 por ciento de su portafolio será para financiamiento verde que puede llegar hasta 24 mil millones de dólares en los próximos cuatro años.

Así lo afirmó, Jennifer Doherty- Bigara Rodríguez, analista de políticas y cambio climático del BID y agregó que “como Banco, la promesa son 24 mil millones de dólares en los próximos cuatro años de financiamiento verde, porque hemos decidido no limitarnos a financiamiento climático, es una visión que abarca la biodiversidad, soluciones basadas en naturaleza y contra la contaminación”.

Durante la conferencia “Cerrando la brecha para la acción climática” organizada por la aseguradora Zurich México, Doherty- Bigara, reveló que “el BID busca promover esa agenda verde, sin embargo, más allá de estos millones, las condiciones habilitantes que permiten que esas inversiones se den, y que esos recursos tengan el impacto esperado, se da a través del trabajo conjunto con los gobiernos de la región aplicando políticas públicas y asesorías específica de estándares de cambio climático y financiamiento verde para entidades privadas”.

Reconoció que esto es muy importante, porque el desarrollo económico no puede seguir adelante si no hay un programa de acción climática, el cual no es un límite sino un motor de desarrollo, que será su eje rector para los próximos años.

Jennifer Doherty reveló que, en su última asamblea anual, los ministros de Finanzas y Hacienda le solicitaron que se creará una plataforma de “Ministerios de Finanzas y cambio climáticos” para incorporar estos temas a su agenda diaria, y dijo: “esto no es una agenda ambiental es una agenda de desarrollo. Porque el desarrollo no puede seguir adelante si no entendemos lo que es el cambio climático”.

No obstante, la representante del BID, indicó que “los cambios tienen impactos y ahora que estaremos alineados a los acuerdos de París, no podremos financiar carbono, aunque ello afecte a comunidades enteras que viven del carbono. Lo importante es buscar que el impacto sea menor y que esa gente pueda convertir su trabajo a energías limpias”.

Por su parte, el director general de la aseguradora Zurich, Marc Martínez, apuntó que ante los riesgos que se generan por el cambio climático, olas de calor y grandes inundaciones la compañía busca mitigar estas catástrofes a través de programas de prevención con más de 300 comunidades vulnerables en 23 países, incluido México.

Martínez agregó que, en este país, Zurich lleva a cabo el programa Prime, en Tabasco, mediante el cual se busca que en caso de inundación las comunidades vulnerables sean resilientes ante la catástrofe.

Y según -dijo-, Protección Civil de la entidad les informó que el año pasado cuando ocurrió una inundación las comunidades que participan en ese programa de prevención fueron las menos afectadas, esto es, no se puede eliminar la afectación, pero sí hacer que las consecuencias sean menores.

Finalmente, dijo que la compañía se alinea a los acuerdos de París, reduciendo sus emisiones de carbono para 2029 en un 70 por ciento y para 2050 a cero. Además, el compromiso es usar energías renovables, y eliminar el uso del plástico, reciclar y plantar un millón de árboles.