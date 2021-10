Con las manos vacías llegará Biden a COP26

WASHINGTON, D.C.- Con las manos vacías, sin un acuerdo final en las cláusulas ecológicas dentro del paquete de infraestructura social, el presidente Joe Biden llegará a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 COP26 en Glasgow, a raíz de las divisiones de moderados y progresistas del Partido Demócrata, a menos que surgiera un compromiso de último momento.

“Haber dejado que (el presidente) llegue a la reunión del G20 y a la conferencia climática y decir: ‘Bueno, estamos trabajando los detalles’, y después negociar los detalles una semana después, será una enorme oportunidad perdida, reconoció el senador demócrata Chris Coons en momentos en que la Casa Blanca buscaba desesperadamente un acuerdo.

Aunque los demócratas parecían haberse acercado a un acuerdo en principio, gracias a las propuestas para financiar el paquete de gasto social con impuestos a los ultrarricos, el plan se desmoronó en las últimas 24 horas luego de que el senador Joe Manchin vetó el plan para gravar las ganancias de capital no realizadas de los 700 más ricos del país.

“No me gusta, no me gusta la connotación de que estamos singularizando a gente diferente, a gente que básicamente ha contribuido con la sociedad, que ha creado empleos e invertido mucho dinero y lo ha dado a causas filantrópicas”, explicó Manchin en su defensa de los estadounidenses más acaudalados.

Otro punto de contención que complicó un acuerdo fue la oposición de Manchin a licencias con goce de sueldo, lo que llevó a su colega demócrata Patty Murray a fustigar públicamente al senador conservador, quien también se opuso al plan de expandir la cobertura de salud a ancianos.

En el caso de las disposiciones sobre cambio climático, la Casa Blanca estimó que podrían ascender a unos 500 mil millones de dólares; sin embargo, los demócratas definieron que “nada estaba finalmente aceptado, hasta que todo estuviera finalmente negociado”.

Más aún, una de sus más importantes propuestas, el ajuste fronterizo sobre carbón, fue declarado virtualmente muerto por uno de sus patrocinadores. La iniciativa buscaba cobrar aranceles especiales de importaciones en cuya producción hubiera tenido una alta dependencia de energía producida con combustibles fósiles.