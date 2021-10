Pfizer es eficaz en adolescentes, dice estudio

WASHINGTON, DC.- La vacuna de Pfizer/BioNTech contra COVID-19 es altamente efectiva en adolescentes, según un estudio centrado en la variante Delta del SARS-CoV-2, y muestra que en los jóvenes totalmente vacunados el riesgo de enfermedad sintomática disminuyó 93 por ciento, en comparación con los no vacunados.

El trabajo se publica en la revista The New England Journal of Medicine, con datos de población adolescente de Israel, y su responsable es el Instituto de Investigación Clalit israelí, en colaboración con la Universidad de Harvard.

El análisis proporciona la mayor evaluación publicada sobre la efectividad de una vacuna contra COVID-19 entre los adolescentes, en un entorno de vacunación masiva a nivel nacional, y supone el primer estudio de este tipo en el que la variante Delta era dominante, afirma un comunicado del centro Clalit.