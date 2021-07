¿Qué sería peor que una pandemia? Una ‘dobledemia’

En la lista de cosas por las que preocuparse en la era del SARS-CoV-2, la aburrida y antigua gripe invernal probablemente no ocupa un lugar destacado. Especialmente en medio de una ola de calor de verano. Y, sin embargo, debería hacerlo.

La humanidad se ha acostumbrado tanto a las olas anuales de gripe, que fue la comparación de referencia cuando apareció el COVID. (Será simplemente otra gripe, dijimos). La implicación era que los niveles de enfermedad, hospitalización y muerte por influenza eran aceptables, incluso inevitables.

Ciertamente, yo fui culpable de ese pensamiento. Aunque mi empleador ofrece una vacuna anual contra la gripe, hubo veces en que no me molesté en ponérmela. Pero la pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestras actitudes y políticas hacia la gripe. Ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente. No se trata de un argumento a favor de cierres provocados por la gripe o una paranoia nacional sobre cualquier bicho. Pero podemos crear mejores defensas contra la gripe a un costo relativamente bajo, y con una ganancia de vidas y de capacidad de atención médica.

Una de las razones para tomar más en serio la gripe es su costo, tanto económico como humano. Los costos anuales del tratamiento de la influenza (que habitualmente superan los 10 mil millones de dólares en Estados Unidos) son significativos, incluso si solo se consideran los gastos hospitalarios de las personas que se ven afectadas más gravemente.

Las epidemias de influenza en el hemisferio norte afectan cada año a entre el 5 y el 15 por ciento de la población. En promedio, alrededor del 8 por ciento de la población estadounidense se enferma de gripe cada temporada. Para la mayoría, suele ser una experiencia leve, aunque desagradable. Pero para algunos, puede ser mortal.

Los Centros para el Control de Enfermedades de EU estiman que, en promedio, 36 mil personas han muerto a causa de la gripe cada año durante la última década, con 61 mil muertes en la temporada de influenza 2017-2018. En el Reino Unido, la media es de unas 17 mil muertes anuales. Obviamente, el COVID es un orden de magnitud diferente, pero los costos de la gripe para el sistema sanitario no son triviales.

Las personas mayores son más vulnerables a la gripe, pero también lo son las mujeres embarazadas, los niños muy pequeños y las personas con otras afecciones médicas y sistemas inmunitarios debilitados. Algunos de los que contraen la gripe y se recuperan terminan con síntomas posvirales que se prolongan. El COVID nos ha demostrado lo debilitantes que pueden ser.

¿Qué ocurre cuando se superpone la gripe al COVID-19? No lo sabemos realmente, ya que el invierno pasado la temporada de gripe fue increíblemente suave, sobre todo gracias a medidas como las cuarentenas, el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Las tasas de contagio de influenza fueron dos tercios más bajas que durante la temporada 2011-2012, que tuvo tasas históricamente bajas.

No podemos contar con que se repita. La baja prevalencia de la gripe el año pasado hace más difícil predecir qué cepas incluir en la vacuna de este invierno. Podríamos volver a tener suerte, o las cosas podrían empeorar: los niveles reducidos de inmunidad natural después de unas cuantas temporadas de gripe bajas podrían facilitar el afianzamiento de nuevas variantes.

Gran Bretaña, con su sobrecargado sistema nacional de salud y el gigantesco retraso en las operaciones y otros procedimientos, apenas puede permitirse una temporada de gripe perjudicial. Las consultas por enfermedades similares a la influenza ocupan un tiempo considerable de los médicos de cabecera y de la capacidad hospitalaria en un año normal. Altas tasas de gripe, sumadas a las del COVID, representarían un presión excesiva, que requeriría nuevos e importantes recursos gubernamentales y dejaría a muchas personas sin tratamiento.

Pero no es solo la carga sanitaria agravada lo que debería hacernos replantear la influenza. El hecho es que hemos sido demasiado complacientes con la gripe durante demasiado tiempo. Muchas de las muertes por gripe se pueden prevenir con vacunas y el tipo de modificaciones del comportamiento a las que nos hemos acostumbrado por COVID.

Las medidas de distanciamiento social impuestas durante la pandemia no solo disminuyeron la propagación de la gripe, sino que también se estima que han provocado una caída del 20 por ciento en el virus sincicial respiratorio (VSR) común en EE.UU. El VRS es responsable del 5 por ciento de las muertes de niños menores de cinco años en todo el mundo. Sin embargo, el problema ahora es que el reciente levantamiento de las restricciones por el COVID ha coincidido con un aumento inusual de los casos de VRS en Estados Unidos.

Un mayor nivel de vacunación contra la influenza cambiaría las reglas del juego. El invierno pasado, la vacunación contra la gripe en Gran Bretaña alcanzó niveles récord, ya que el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) vacunó a más del 80 por ciento de los mayores de 65 años, un 10por ciento más que el año anterior y superó por primera vez el objetivo de la Organización Mundial de la Salud del 75 por ciento.

Pero la tasa de vacunación disminuye entre los jóvenes. Menos del 45 por ciento de los menores de 65 años con uno o más factores de riesgo subyacentes se vacunan. Aunque más de 2.5 millones de niños fueron vacunados a través de programas escolares, eso sigue siendo bastante menos de la mitad (47.5 por ciento) de todos los niños. La aceptación también varía según los grupos étnicos, y algunas minorías están rezagadas en la vacunación. En EU, las comunidades negras (donde las tasas de vacunación se sitúan en torno al 41 por ciento) presentan la mayor tasa de hospitalización relacionada con la influenza de todas las etnias.

Un estudio de la Universidad de Bristol está tratando de determinar qué efectos secundarios tiene la gente cuando se le administra la vacuna contra la gripe recomendada junto con las vacunas Oxford/AstraZeneca o Pfizer/BioNTech. La administración conjunta de la vacuna de refuerzo del covid-19 y la de la gripe podría garantizar una mayor cobertura de la vacuna contra la gripe.

Por supuesto, la eficacia de las vacunas contra la influenza puede variar de una temporada a otra y de una persona a otra. Normalmente tienen una eficacia de entre el 40 y el 60 por ciento cuando se ajustan bien a las variantes que circulan.

Por lo tanto, sería bueno que también aplicáramos nuestros hábitos del COVID a enfermedades como la gripe. Eso podría significar que un mayor número de híbridos funcione durante los meses en que se registran la mayor cantidad de casos de gripe o si hay un brote. El uso de mascarillas en determinados momentos, aunque no sea obligatorio, también tiene mucho sentido.

Si el COVID-19, como la gripe, va a ser una afección estacional recurrente, como parece probable, tendremos que manejar mejor la presión sobre los sistemas de salud durante el invierno. Eso significa estar preparados para financiar niveles más altos de atención durante estos periodos de crisis o hacer más para reducir la tensión en el sistema. Lo más probable es que nunca eliminemos la gripe y otros virus, pero podemos hacer que los inviernos sean menos costosos y menos miserables bajando el nivel de una enfermedad que muchos de nosotros tratamos con demasiada ligereza.

