¿Por qué el uso de antibióticos en pacientes con COVID-19 está agravando la situación en India?

El uso excesivo de los antibióticos más potentes del mundo ha fortalecido las infecciones resistentes a los medicamentos en India durante años. Ahora, la crisis del COVID-19 del país ha exacerbado la calamidad.

Un primer vistazo a cuántos pacientes hospitalizados durante la primera ola de coronavirus en India que también desarrollaron infecciones bacterianas y fúngicas descubrió que una proporción pequeña, pero alarmante, alberga gérmenes que resisten múltiples medicamentos.

Los médicos, que luchan por salvar vidas en medio de la escasez de tratamientos efectivos, están recurriendo a los medicamentos que tienen a mano, y muchos de ellos son antibióticos que otros países no usarían para el COVID-19. Además, el caos de los hospitales sobrepasados se traduce en que el personal no siempre puede tomar precauciones para garantizar que las infecciones no se transmitan de un paciente a otro.

El uso de antibióticos, especialmente algunos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda solo en los casos más difíciles de tratar, puede estar “agregando más leña al fuego a los niveles de resistencia ya alarmante a los antimicrobianos”, dijeron el lunes Kamini Walia, microbióloga del Consejo Indio de Investigación Médica, y sus colegas en un estudio. “El miedo a pasar por alto una infección secundaria y la falta de una terapia específica para el COVID-19 conduce a una prescripción excesiva de antibióticos”.

La investigación, publicada en la revista Infection and Drug Resistance, analizó datos de 17 mil 534 pacientes con COVID internados en alguno de los 10 hospitales de la red de vigilancia del consejo entre el 1 de junio y el 30 de agosto de 2020. Entre estos, 640 pacientes, o 3.6 por ciento, tuvieron alguna infección secundaria, aunque la incidencia llegaba al 28 por ciento en algunos hospitales.

Tasa de letalidad

Casi el 60 por ciento de los pacientes que desarrollaron infecciones secundarias murió, en comparación con aproximadamente un 11 por ciento de los que no lo hicieron, según el estudio. La mayoría de los casos fatales padecían de diabetes, hipertensión u otra condición de salud subyacente que se sabe que empeoran la gravedad del COVID-19.

Se recopilaron los datos cuando los casos de COVID estaban en aumento y “los resultados sugieren que la sobreprescripción de antimicrobianos sucedió durante ese tiempo”, dijeron los autores. De los casi 27 millones de casos de coronavirus reportados en India, 10 millones ocurrieron solo en el último mes, abrumando los hospitales y provocando escasez de oxígeno y de otros recursos críticos.

La resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo, según la OMS. El problema es especialmente agudo en India, donde el uso indebido y el abuso de antibióticos en humanos y animales se ve agravado por una higiene y saneamiento inadecuados.

